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РИА Новости

Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества

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Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске
Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске.
Источник изображения: © Фото : "Ваяр"/Ян Горбанюк

Хренин: Минобороны России и Белоруссии утвердили план военного сотрудничества

МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и России на заседании совместной коллегии в Минске утвердили план сотрудничества, в нем свыше 160 мероприятий, сообщил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин.

"Сегодня утвержден очередной план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий", - сказал Хренин, подводя итоги заседания коллегии.

Он подчеркнул, что коллегия сверила часы по ряду вопросов, основными из которых являются противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирование региональной группировки войск, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. По его словам, члены коллегии обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и ход реализации программ Союзного государства. "Хочу подчеркнуть полное взаимопонимание, совпадение позиций и единство мнений по всем обсуждаемым вопросам", - сказал глава белорусского военного ведомства.

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