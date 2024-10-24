РФ и Белоруссия проведут учения "Запад" с учетом обстановки на СВО

Мероприятия пройдут в 2025 году, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Совместные стратегические учения "Запад" проведут в следующем году Россия и Белоруссия, в их замысле учтены современные угрозы для безопасности двух стран, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Намерены поддерживать высокую интенсивность боевой учебы. Ее кульминацией в 2025-м году станет совместное стратегическое учение "Запад". В основе замысла для отработки войсками задач учтены современные угрозы для России и Белоруссии, а также складывающаяся обстановка. В том числе в зоне специальной военной операции", - сказал Белоусов, выступая по итогам заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которое прошло в Минске.