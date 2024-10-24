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РИА Новости

Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар

Белоусов: обстановка в зоне СВО станет одной главных тем учений "Запад-2025"

МИНСК, 23 окт – РИА Новости. В замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Намерены поддерживать высокую интенсивность боевой учебы. Её кульминацией в 2025 году станет совместное стратегическое учение "Запад". В основе замысла для отработки войсками задач учтены современные угрозы для России и Белоруссии. А также - складывающаяся обстановка, в том числе в зоне специальной военной операции", - сказал Белоусов, выступая по итогам заседания совместной коллегии министерств обороны в Минске.

Он отметил, что особое внимание на заседании было уделено "подготовке к ключевому событию предстоящего года - празднованию 80-летия Победы над германским фашизмом".

"Эта историческая дата объединяет народы наших стран и ближних соседей, которые героически сражались рука об руку против врага. Программа торжеств будет включать масштабные мероприятия, посвящённые основным вехам Великой Отечественной войны", - сказал министр.

Он назвал основной задачей сохранить достоверную информацию о подвиге наших солдат, работу по противодействию фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, попыткам преуменьшить вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии.

По оценке министра обороны РФ, результаты сегодняшнего заседания подтвердили неразрывность подходов Москвы и Минска к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства.

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