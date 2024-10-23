Tide Power и Caterpillar подписали соглашение о намерениях по закупке двигателей

На 6-й Китайской международной импортной выставке компании Tide Power и Caterpillar успешно подписали соглашение о намерениях по закупке двигателей MWM на 2024 год.

На церемонии подписания присутствовали г-н Чан, управляющий директор и г-н Луо, вице-президент по продажам компании Tide Power, а также г-н Чжан Юнцзюнь, директор по продажам Caterpillar MWM в Азиатско-Тихоокеанском регионе и управляющий директор Caterpillar MWM в Китае. Подписание данного соглашения означает, что обе компании будут и в дальнейшем укреплять свое сотрудничество и совместно содействовать развитию отрасли.

Компания Caterpillar является мировым лидером в области энергетики, а ее продукция известна своей высокой эффективностью и надежностью. Как профессиональный поставщик энергетических решений, компания Tide Power является важным OEM-партнёром суббренда MWM компании Caterpillar. На этот раз в присутствии многочисленных посетителей на площадке выставки обе компании подписали это важное соглашение о намерениях по закупке двигателей.

Оригинальные запчасти для спецтехники Caterpillar (CAT)® и их аналогов от ведущих американских и европейских производителей здесь . Выгодная цена при сохранении высочайшего уровня надежности - отличительная черта предлагаемой продукции.

Подписание данного соглашения не только отражает уверенность и надежды Tide Power и Caterpillar на будущее сотрудничество, но и демонстрирует внешнему миру их согласие и решимость совместно решать проблемы глобального рынка, содействовать промышленному развитию, идти по пути "низкоуглеродного и высокоэффективного развития и вести за собой в устойчивое будущее"

В наступающем году обе стороны будут активно продвигать различные вопросы и проводить полную подготовку к официальному сотрудничеству в 2024 году и с нетерпением ждать новых достижений в будущем сотрудничестве между Tide Power и Caterpillar, чтобы внести больший вклад в модернизацию и трансформацию энергетической отрасли.

Будучи профессиональным поставщиком решений в области электроэнергетики, компания Tide Power располагает комплексной глобальной системой поставок и сервисной сетью, а также командой профессиональных специалистов из различных международных офисов в Китае, Юго-Восточной Азии, России, Австралии и т.д., обслуживающих более 80 стран и регионов мира. Компания придерживается корпоративной философии, заключающейся в том, чтобы внести свой вклад в развитие мировой электроэнергетики, поставив перед собой цель экологического и низкоуглеродного развития, содействуя трансформации и модернизации отрасли в интересах экологического развития.