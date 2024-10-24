Белоусов: вовлеченность Запада в конфликт на Украине грозит столкновением ядерных держав

Россия не может не реагировать на эти угрозы, отметил министр обороны РФ

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Растущая вовлеченность западных стран в конфликт на Украине и стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав", - сказал он в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"Мы не можем не реагировать на эти угрозы", - добавил Белоусов.