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ТАСС

Белоусов: вовлеченность Запада в конфликт на Украине грозит столкновением ядерных держав

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Россия не может не реагировать на эти угрозы, отметил министр обороны РФ

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Растущая вовлеченность западных стран в конфликт на Украине и стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав", - сказал он в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"Мы не можем не реагировать на эти угрозы", - добавил Белоусов. 

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