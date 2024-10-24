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ТАСС

Премьер Чехии сообщил, что Украина получит до конца года 500 тыс. снарядов

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Петр Фиала
Петр Фиала.
Источник изображения: www.ods.cz

Петр Фиала отметил, что оказание военной поддержки Украине поставкой таких боеприпасов и далее будет непрерывно продолжаться

ПРАГА, 23 октября. /ТАСС/. Украина до конца 2024 года получит 500 тыс. артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы их закупки в третьих странах. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью информационному агентству ČTK.

"Мы реализуем поставленную цель - 500 тыс. крупнокалиберных снарядов [направим Украине]", - сказал он. Оказание военной поддержки Украине поставкой таких боеприпасов, по его словам, и далее будет непрерывно продолжаться.

Премьер отметил, что Чехия в этом направлении наиболее тесно сотрудничает с Данией и Нидерландами. Он ожидает, что в 2025 году к инициативе по поставке артиллерийских снарядов для ВСУ удастся привлечь значительное число государств. Они присоединятся к ней, по его словам, исходя из собственных возможностей.

Фиала также подчеркнул необходимость оказания энергетической помощи Украине. Этот вид поддержки особенно актуален накануне предстоящей зимы, так как многие объекты энергетической инфраструктуры этой страны разрушены. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Украина
Чехия
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