Американский генерал рассказал об опыте борьбы ВС РФ с армией Запада в ходе СВО

Российские войска совершенствуются благодаря полученным урокам и повышают свою способность противостоять западным странам в будущем, отметил командующий 5-м армейским корпусом США генерал Чарльз Констанца

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе конфликта на Украине извлекают уроки из опыта ведения боевых действий против обученной по западным стандартам армии, что вызывает обеспокоенность. Об этом заявил командующий 5-м армейским корпусом США генерал Чарльз Констанца.

"Они (ВС РФ - прим. ТАСС) знают, что воюют с обученной Западом и оснащенной Западом страной - Украиной. И по мере того, как они совершенствуются благодаря полученным урокам <...>, они действительно повышают свою способность противостоять нам в будущем. И я думаю, что это то, о чем нам следует беспокоиться", - сказал генерал в интервью радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом). Он добавил, что на основе этого опыта Россия модернизирует свою военную технику, совершенствует методы ведения боевых действий, а также находит способы противостоять системам вооружений, используемым западными государствами.

Ранее главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи в интервью журналу Der Spiegel выразил мнение, что российская армия по окончании конфликта на Украине будет сильнее, чем сегодня.