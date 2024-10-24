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Ракета «Вихрь» впервые сбила украинский беспилотник

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости.

Ростех сообщил о первом случае поражения БПЛА высокоточной ракетой «Вихрь»

Управляемая ракета «Вихрь», разработанная для уничтожения бронетехники, впервые сбила украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в корпорации «Ростех».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Ростеха», приведено видео, на котором показано, как экипаж вертолета Ка-52 использует ракету для уничтожения беспилотника противника в полете.

По словам представителей «Ростеха», ракета «Вихрь» поразила воздушную цель точным попаданием, несмотря на небольшие размеры БПЛА и его низкое тепловое излучение из-за использования электродвигателя. Это первый известный случай применения этого боеприпаса против беспилотника, демонстрирующий высокую точность и управляемость ракеты, что позволяет ей поражать сложные цели, не относящиеся к числу типовых.

«Вихри» предназначены для уничтожения бронетехники противника, находящейся в укрытиях или в движении, а также для поражения огневых точек, замаскированных и защищенных объектов.

Разработчиком ракеты «Вихрь» является холдинг «Высокоточные комплексы», а производителем — концерн «Калашников». В настоящее время специалисты работают над адаптацией ракеты для использования с беспилотных летательных аппаратов.

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Продукция
Ка-52
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
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