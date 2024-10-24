Ким Чен Ын проинспектировал базы стратегических ракет, включая гиперзвуковые

Источник изображения: topwar.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне посетил с инспекцией северокорейские базы стратегических ракет. Об этом информирует ЦТАК. Как уточняет издание, в этой поездке его сопровождали первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен, которая по совместительству приходится ему родной сестрой.

Товарищ Ким Чен Ын проверил готовность к действию стратегических сил сдерживания, которые непосредственно связаны с безопасностью страны, включая функцию и способность каждого элемента пусковых сооружений на ракетных базах, состояние боевого дежурства стратегических ракет

– приводит ЦТАК подробности поездки северокорейского лидера.

Военные эксперты, изучив фотографии, опубликованные северокорейским информагентством, сделали сразу несколько серьезных выводов.

Во-первых, как отмечается, строительство подземной и хорошо защищенной инфраструктуры для пусковых установок межконтинентальных ракет достигло в КНДР серьезных масштабов.

Источник изображения: topwar.ru

Во-вторых, на фотографиях ЦТАК запечатлены ранее неизвестные ракеты малой дальности с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

Источник изображения: topwar.ru

В-третьих, специалисты обратили внимание на высказывания северокорейского лидера, сделанные в ходе поездки.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул необходимость прилагать максимум усилий для дальнейшей модернизации баз стратегических ракет, превращению их в крепость, сохранению их полной готовности к последовательным контрмерам

– приводит агентство слова лидера КНДР.

Он добавил, что эта работа сделает возможным немедленное нанесение противникам стратегического контрудара в любой обстановке и в любое время.

Как и в последние дни много раз подчеркивал, что угроза со стороны стратегических ядерных средств США безопасности КНДР с каждым днем нарастает, и перспективные угрозы тоже требуют, чтобы мы более заметно укрепили силы сдерживания войны

– заявил Ким Чен Ын.