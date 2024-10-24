Ким Чен Ын проинспектировал базы стратегических ракет, включая гиперзвуковые

Источник изображения: topwar.ru
Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне посетил с инспекцией северокорейские базы стратегических ракет. Об этом информирует ЦТАК. Как уточняет издание, в этой поездке его сопровождали первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен, которая по совместительству приходится ему родной сестрой.
– приводит ЦТАК подробности поездки северокорейского лидера.
Военные эксперты, изучив фотографии, опубликованные северокорейским информагентством, сделали сразу несколько серьезных выводов.
Во-первых, как отмечается, строительство подземной и хорошо защищенной инфраструктуры для пусковых установок межконтинентальных ракет достигло в КНДР серьезных масштабов.
Источник изображения: topwar.ru
Во-вторых, на фотографиях ЦТАК запечатлены ранее неизвестные ракеты малой дальности с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.
Источник изображения: topwar.ru
В-третьих, специалисты обратили внимание на высказывания северокорейского лидера, сделанные в ходе поездки.
– приводит агентство слова лидера КНДР.
Он добавил, что эта работа сделает возможным немедленное нанесение противникам стратегического контрудара в любой обстановке и в любое время.
– заявил Ким Чен Ын.