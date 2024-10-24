Власти Литвы приняли окончательное решение о приобретении ОБТ "Леопард-2A8"

ЦАМТО, 23 октября. Министерство национальной обороны Литвы сообщило о состоявшемся 22 октября заседании Государственного совета обороны.

На заседании министр национальной обороны Лауринас Кащюнас и командующий ВС Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас представили проект комплектования национальной пехотной дивизии и предложения по оснащению ее тяжелым вооружением.

По итогам обсуждения совет принял окончательное решение о закупке танков "Леопард-2" в Германии.

Предложение о покупке ОБТ "Леопард-2" предварительно было одобрено на предыдущих заседаниях государственного совета обороны. При этом министру национальной обороны было поручено инициировать процедуру закупок и представить совету полученное ценовое предложение.

Как сообщил министр национальной обороны, в настоящее время Германия предоставила информацию о предварительной стоимости проекта поставки танков и принято окончательное решение о закупке "Леопард-2". В ближайшее время планируется подписать соглашение о создании танковых батальонов. Литва намерена реализовать закупку танков поэтапно, чтобы одновременно быстрее закупить и системы ПВО.

Помимо приобретения танков, важное значение для усиления дивизии имеет и приобретение элементов поддержки танков – гусеничных боевых машин пехоты. Генерал Р.Вайкшнорас представил членам совета рекомендации по возможностям закупки гусеничных БМП, а министр – подготовленную МНО Литвы политическую, экономическую и финансовую оценку альтернативных вариантов. По итогам оценки, предложена покупка гусеничных боевых машин пехоты CV-90 шведского производства.

Гусеничные БМП планируется закупить для двух батальонов СВ Литвы. Решением Государственного совета обороны министру национальной обороны поручено инициировать процедуры приобретения БМП CV-90 с требованием обеспечить участие в проекте предприятий литовской промышленности. Закупку танков и гусеничных БМП планируется профинансировать за счет средств Фонда обороны.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Государственный совет обороны Литвы одобрил предложение о включении в Закон о формировании структуры вооруженных сил создание нового соединения, пехотной дивизии, а также ее оснащения танками "Леопард-2".

Решение о покупке "Леопард-2" было основано на результатах оценки, проведенной МНО Литвы и другими соответствующими учреждениями с учетом политических, экономических и финансовых аспектов. МНО Литвы было поручено начать переговоры с немецкими производителями и другими странами, заинтересованными в приобретении техники.

Л.Кащюнас 1 октября 2024 года подтвердил в интервью телеканалу LRT намерение до конца года (предположительно в ноябре) заключить контракт на поставку ОБТ "Леопард-2" для формирования первого литовского танкового батальона. Планируется, что совместно с Германией и другими странами-партнерами, будет приобретена новейшая версия данного танка – "Леопард 2A8". В состав состоящего из трех рот танкового батальона войдут 44 танка. Всего, с учетом резерва, на начальном этапе планируется закупить около 50 танков.

В свою очередь, Германия поставит для вооружения танкового батальона бригады Бундесвера, которая на постоянной основе будет размещаться в Литве, еще 44 танка "Леопард-2A8". Таким образом, предполагается, что к 2030 году в Литве будет находиться не менее 94 танков "Леопард-2A8".