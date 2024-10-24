Войти
ТАСС

Французский историк заявил о поражении Запада в войне на Украине

340
0
0
Эммануэль Тодд
Эммануэль Тодд.
Источник изображения: vz.ru

Эмманюэль Тодд считает, что "мир перестраивается, и не по идеям Запада"

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Запад уже проиграл проиграл войну на Украине, а мир перестраивается не по западным идеям. Такое мнение 22 октября высказал французский историк, социолог и антрополог, автор многих научных трудов Эмманюэль Тодд газете Berliner Zeitung.

"Все очень просто: Запад проиграл войну на Украине. Сейчас мир перестраивается, и не по идеям Запада. В игру вступают новые игроки, такие как страны БРИКС", - приводит слова Тодда газета.

Историк также заявил, что не видит перспективы улучшения ситуации после президентских выборов в США. "Эта избирательная кампания симптоматична для состояния Запада: оба кандидата гротескны, лишены воображения, можно даже сказать, что они сумасшедшие. Они не остановят упадок США. Дональд Трамп и Камала Харрис одинаково плохи для Европы", - считает он.

Эмманюэль Тодд также отметил, что американская экономика находится в глубоком кризисе. Администрация президента США Джо Байдена инициировала огромные инвестиции, однако доллары сами по себе ничего не производят, в то время как в стране большая нехватка квалифицированных рабочих и инженеров.  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 13:04
  • 5207
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 24.10 01:01
  • 1
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 23.10 23:30
  • 1
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 23.10 22:56
  • 3
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.10 20:12
  • 0
Ответ на "На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?"
  • 23.10 07:26
  • 2
Запад внезапно осознал мощь БРИКС
  • 23.10 02:45
  • 0
Ответ на "TNI: Москва отказалась от этого "супертанка" и совершила большую ошибку"
  • 23.10 02:43
  • 1
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
  • 23.10 02:00
  • 1
Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий