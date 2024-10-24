Французский историк заявил о поражении Запада в войне на Украине

Эмманюэль Тодд считает, что "мир перестраивается, и не по идеям Запада"

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Запад уже проиграл проиграл войну на Украине, а мир перестраивается не по западным идеям. Такое мнение 22 октября высказал французский историк, социолог и антрополог, автор многих научных трудов Эмманюэль Тодд газете Berliner Zeitung.

"Все очень просто: Запад проиграл войну на Украине. Сейчас мир перестраивается, и не по идеям Запада. В игру вступают новые игроки, такие как страны БРИКС", - приводит слова Тодда газета.

Историк также заявил, что не видит перспективы улучшения ситуации после президентских выборов в США. "Эта избирательная кампания симптоматична для состояния Запада: оба кандидата гротескны, лишены воображения, можно даже сказать, что они сумасшедшие. Они не остановят упадок США. Дональд Трамп и Камала Харрис одинаково плохи для Европы", - считает он.

Эмманюэль Тодд также отметил, что американская экономика находится в глубоком кризисе. Администрация президента США Джо Байдена инициировала огромные инвестиции, однако доллары сами по себе ничего не производят, в то время как в стране большая нехватка квалифицированных рабочих и инженеров.