"Лишим их стратегического преимущества". Что Зеленский предложил союзникам

Зеленский призвал НАТО разместить на Украине "силы неядерного сдерживания"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Андрей Коц. "План победы" Зеленского удивил многих. По сути, это предложение НАТО вступить в войну напрямую, чего на Западе пока побаиваются. Однако третий пункт озвученной главой киевского режима программы неожиданно вызвал там интерес. О чем идет речь — в материале РИА Новости.

Все пять пунктов "плана победы", который команда Зеленского пиарила несколько недель, так или иначе призывают Запад серьезно повысить ставки в противостоянии с Россией. Да что там — не просто повысить, а столкнуть лбами, лишив смысла всю риторику о красных линиях. Чего только стоит призыв сбивать российские самолеты в небе над Украиной. Неудивительно, что особого энтузиазма инициативы Киева на Западе не вызвали. Кроме, пожалуй, одной.

На днях министр обороны Франции Себастьян Лекорню предложил обсудить размещение на Украине "неядepных сил сдерживания" ради сохранения гарантий прекращения огня после заключения мира. Это, собственно, третий пункт "плана победы". Зеленский там говорил об оружии, способном предотвратить "агрессию Москвы". И речь явно идет не о танках или артиллерии.

Имеется в виду сдерживание наших ядерных сил, способных гарантированно нанести вероятному противнику неприемлемый ущерб. Иными словами, Зеленский хочет отдать страну под западную военную инфраструктуру, по которой в случае третьей мировой войны Москва ударит тактическими и стратегическими ракетами. Кроме того, он намекнул, что готов распорядиться о разработке ядерного оружия на Украине.

Владимир Путин уже заявил, что Россия этого не допустит. Значит, не допустит и развертывания на Украине систем, способных сдерживать наш ядерный потенциал. На Западе понимают: подобный шаг — это casus belli, поэтому пока не спешат развернуто отвечать на предложения Зеленского. Выступление Лекорню — видимо, "пробный шар", чтобы прощупать реакцию союзников и Москвы. Ну и заодно добавить политических очков Макрону.

Впрочем, в свое время и американские танки в ВСУ казались ненаучной фантастикой. Поэтому совсем сбрасывать со счетов этот вариант не стоит. Ведь НАТО тогда получит серьезное стратегическое преимущество перед Москвой. Вероятно, именно на это и пытается давить Зеленский. Он не уточнил, о каких именно "неядерных силах" мечтает. Есть несколько вариантов.

К примеру — американские комплексы противоракетной обороны THAAD. Это оружие наземного базирования предназначено для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Противоракета способна уничтожать баллистические цели на удалении до 200 и на высотах до 150 километров. РЛС THAAD "видит" на 1000 километров.

Вполне годится против российских оперативно-тактических "Искандеров" и перспективных комплексов средней дальности. Вот с гиперзвуком или маневрирующими блоками неясно. Пока в боевом активе THAAD лишь одна сбитая цель — ракета хуситов неназванного типа, перехваченная над территорией Объединенных Арабских Эмиратов в январе 2022-го.

Американский противоракетный комплекс системы THAAD

Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training