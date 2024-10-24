"Лишим их стратегического преимущества". Что Зеленский предложил союзникам

Зеленский призвал НАТО разместить на Украине "силы неядерного сдерживания"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Андрей Коц. "План победы" Зеленского удивил многих. По сути, это предложение НАТО вступить в войну напрямую, чего на Западе пока побаиваются. Однако третий пункт озвученной главой киевского режима программы неожиданно вызвал там интерес. О чем идет речь — в материале РИА Новости.

Поддержка французов

Все пять пунктов "плана победы", который команда Зеленского пиарила несколько недель, так или иначе призывают Запад серьезно повысить ставки в противостоянии с Россией. Да что там — не просто повысить, а столкнуть лбами, лишив смысла всю риторику о красных линиях. Чего только стоит призыв сбивать российские самолеты в небе над Украиной. Неудивительно, что особого энтузиазма инициативы Киева на Западе не вызвали. Кроме, пожалуй, одной.

Украинские военные в Харьковской области Источник изображения: © AP Photo / Leo Correa

На днях министр обороны Франции Себастьян Лекорню предложил обсудить размещение на Украине "неядepных сил сдерживания" ради сохранения гарантий прекращения огня после заключения мира. Это, собственно, третий пункт "плана победы". Зеленский там говорил об оружии, способном предотвратить "агрессию Москвы". И речь явно идет не о танках или артиллерии.

Имеется в виду сдерживание наших ядерных сил, способных гарантированно нанести вероятному противнику неприемлемый ущерб. Иными словами, Зеленский хочет отдать страну под западную военную инфраструктуру, по которой в случае третьей мировой войны Москва ударит тактическими и стратегическими ракетами. Кроме того, он намекнул, что готов распорядиться о разработке ядерного оружия на Украине.

Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Владимир Путин уже заявил, что Россия этого не допустит. Значит, не допустит и развертывания на Украине систем, способных сдерживать наш ядерный потенциал. На Западе понимают: подобный шаг — это casus belli, поэтому пока не спешат развернуто отвечать на предложения Зеленского. Выступление Лекорню — видимо, "пробный шар", чтобы прощупать реакцию союзников и Москвы. Ну и заодно добавить политических очков Макрону.

Противоракетный козырь

Впрочем, в свое время и американские танки в ВСУ казались ненаучной фантастикой. Поэтому совсем сбрасывать со счетов этот вариант не стоит. Ведь НАТО тогда получит серьезное стратегическое преимущество перед Москвой. Вероятно, именно на это и пытается давить Зеленский. Он не уточнил, о каких именно "неядерных силах" мечтает. Есть несколько вариантов.

К примеру — американские комплексы противоракетной обороны THAAD. Это оружие наземного базирования предназначено для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Противоракета способна уничтожать баллистические цели на удалении до 200 и на высотах до 150 километров. РЛС THAAD "видит" на 1000 километров.

Вполне годится против российских оперативно-тактических "Искандеров" и перспективных комплексов средней дальности. Вот с гиперзвуком или маневрирующими блоками неясно. Пока в боевом активе THAAD лишь одна сбитая цель — ракета хуситов неназванного типа, перехваченная над территорией Объединенных Арабских Эмиратов в январе 2022-го.

Американский противоракетный комплекс системы THAAD Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

Несколько комплексов THAAD развернуты в Южной Корее, Турции и Румынии. После последнего обострения между Ливаном и Израилем в Вашингтоне пообещали батарею Тель-Авиву. И сразу же оговорились, что не планируют передавать эти системы Киеву. Слишком накладно. Батарея из шести пусковых установок, РЛС, пункта управления и машин поддержки — около двух миллиардов долларов. Американцы, видя, как на Украине уничтожаются комплексы ПВО Patriot, явно не горят желанием отправлять под российские ракеты еще более сложное и дорогостоящее вооружение.

Для ударов в глубину

Под сдерживанием можно понимать не только оборонительные, но и ударные средства. В частности, новейшие американские ракетные комплексы малой и средней дальности Typhon способны угрожать с территории Украины объектам ядерной триады России. Летом в США сообщили о намерении развернуть "Тифоны" в Германии, до этого испытывали их на Филиппинах.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon Источник изображения: © Фото : public domain / US Army

Ракет средней дальности наземного базирования у американцев не было с конца 1980-х — согласно Договору о ликвидации РСМД. После того как США вышли из него в 2019 году, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать их для Сухопутных войск и подготовить к развертыванию к четвертому кварталу 2023-го. Подрядчики изобретать велосипед не стали: взяли уже имеющиеся решения у Военно-морских сил. Результат — MRC Typhon, 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk 41. Такие широко распространены в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. В них и размещаются Tomahawk, а также SM-6 наземного базирования.

Различные модификации крылатых ракет "Томагавк" используются Вооруженными силами США с 1983 года. Дальность в зависимости от варианта — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли их во всех вооруженных конфликтах с участием Вашингтона со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.

Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013-м. Относится к классу "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в "Тифоне" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — до 740 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.

Помимо "Томагавков" и SM-6, в Германию перебросят гиперзвуковые LRHW дальностью до 2700 километров. То есть в теории они достают до Набережных Челнов. Скорость — до 17 Махов, что сильно затрудняет их обнаружение и перехват средствами ПВО. Эта разработка шла тяжело, многие тестовые запуски были неудачными. Однако в июне LRHW успешно испытали на Гавайях — ракета поразила цель в заданном районе.

Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) Источник изображения: © Фото : Elliot Valdez

Как бы то ни было, Зеленскому вряд ли стоит всерьез рассчитывать, что Запад разместит ракеты средней дальности на Украине. Это было бы прямым объявлением войны, которая неминуемо перерастет в ядерную. И тогда уже прилетит не только по территории, контролируемой киевским режимом.