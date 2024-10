Дело не в калибре: как ведут бои артиллеристы ВС России и Украины - Мнения ТАСС

Ирина Альшаева — о состоянии украинской артиллерии

Украина "проигрывает войну на истощение", пишет издание Forbes. Начиная с 2022 года Запад уже поставил Украине, а также заказал для нее около 1 тыс. единиц различных артиллерийских систем — ствольных орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО), уточняется в июльском исследовании аналитического портала Army Technology. Как отмечают авторы, подсчитать потери техники сложно, так как украинская сторона такие данные не приводит. Но согласно информации Министерства обороны России, по состоянию на 21 октября в ходе специальной военной операции уничтожено около 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, более 16 тыс. орудий ствольной артиллерии и минометов. При этом немалая доля этих потерь приходится именно на натовские поставки. Из чего же сейчас состоит артпарк ВСУ, как его эксплуатируют украинские военные и какими возможностями обладают российские артиллеристы?

Натовский калибр: есть ли преимущества?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на начало боевых действий в Донбассе в 2014 году располагали двумя артиллерийскими бригадами — 26-й и 55-й. В состав первой входили два дивизиона самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" — 36 единиц, дивизион "Гиацинт-С" — 18 установок, дивизион противотанковой обороны, оснащенный 12 пушками МТ-12 "Рапира". Второй — три дивизиона буксируемых гаубиц "Мста-Б" — 54 орудия, дивизион противотанковой обороны также с 13 "Рапирами".

Всю эту артиллерийскую технику ВСУ получили в наследство от СССР. На момент начала конфликта в Донбассе ее состояние уже было, мягко говоря, плачевным. Из-за этого, к примеру, в артгруппе 51-й механизированной бригады имелись установки разных типов: и "Акации", и "Гвоздики", а также дивизион из 18 РСЗО "Град". Такой расклад затруднял снабжение подразделения и вычисления при подготовке к открытию огня.

К тому же боевые действия в Донбассе сильно проредили артиллерию ВСУ: подразделения ополчения ДНР и ЛНР с самого начала вели эффективную контрбатарейную борьбу. В ВСУ значительно изменилась доля современного вооружения. Накануне СВО основным артиллерийским орудием ВСУ стал "Гиацинт-Б", а запасы более современных иссякли в конфликте на юго-востоке Украины, который на тот момент продолжался девятый год. Киев был вынужден формировать новые соединения.

В начале СВО украинская армия активно применяла пушки Д-20, Д-30, "Гвоздики", а также собственную РСЗО "Ольха" (c дальностью действия свыше 40 км), советские РСЗО "Град". Применяются они и сейчас, но их количество продолжает сокращаться: в артиллерийских дуэлях с ВС РФ украинские военные практически лишились советских орудий, которые составляли 60% их арсенала. И перешли на артиллерию НАТО калибром 105 и 155 мм.

Одной из главных оружейных систем, поставляемых Западом на Украину, стала РСЗО HIMARS. Первые установки ВСУ получили в середине июня 2022 года. США поставили ей 40 колесных систем М142, другие страны НАТО — более 17 единиц гусеничных M270 MLRS, всего было передано не менее 57 систем всех типов. Сколько сейчас их у ВСУ — сказать затруднительно, потому что страны Запада больше не афишируют объемы и сроки поставок. Основная особенность HIMARS — универсальность. Машина может работать и как РСЗО — пакет из шести ракет калибром 227 мм и дальностью стрельбы в зависимости от модификации снаряда от 35 до 84 км, а после смены боевого модуля — как оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) с ракетой ATACMS дальностью пуска 165–300 км. Из-за этого Запад отводил HIMARS роль "оружия победы" Украины, считая установку способной нанести серьезный урон российским войскам.

Но ожидания не оправдались: российские ПВО достаточно быстро нашли способ уничтожения ракет в воздухе. Уже зафиксировано 56 случаев поражения HIMARS, в ходе которых было уничтожено до 65 пусковых установок. Это больше, чем официально заявленное число переданных комплексов. А это указывает на то, что часть поставок HIMARS на Украину была засекречена.

Весной 2022 года США и Австралия отправили на Украину и основную 155-мм гаубицу М777. Обычными снарядами она может вести огонь до 22 км, активно-реактивными — до 30 км. Также гаубица применяет управляемые высокоточные снаряды М982 Excalibur, поражающие цели на дистанции до 40 км. Официально США не подтверждали поставки этих боеприпасов Украине. По данным The Washington Post, в 2023 году точность Excalibur упала до 10% из-за использования ВС РФ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и ВСУ отказались от их применения: их мало, они дороги и уже неэффективны. Сколько точно ВСУ получили гаубиц М777 — неизвестно, но, по данным из открытых источников, около 200.

Также в арсенал ВСУ в начале спецоперации вошли и 26 чешских 152-мм САУ Dana M2. Кроме того, Чехия в апреле 2022 года отправила Украине и партию РСЗО RM-70 Vampire — аналог советских "Градов". Словакия к январю 2023 года поставила Украине восемь 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Французские САУ Caesar колесят по Украине также с 2022 года, но и они оказываются легкими мишенями для ВС РФ.

Ни сырья, ни денег, ни снарядов

Орудия ВСУ из-за их интенсивного применения изнашиваются и выходят из строя. На это неоднократно обращали внимание и на Западе. Как отмечал портал Business Insider, агрессивный расход боеприпасов украинскими военными создал больше проблем, чем просто нехватка снарядов. По словам бывшего помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, ВСУ в начале СВО делали от 6 тыс. до 7 тыс. выстрелов из артиллерийских орудий в день, тогда как в Афганистане войска НАТО в день использовали около 300 снарядов.

Нехватка снарядов — проблема ВСУ, которая мало того, что не решается годами, но и усугубляется интенсивной работой артиллерии. В остром дефиците 152- и 155-мм боеприпасы, о чем неоднократно заявляли и нынешний президент Украины Владимир Зеленский, и бывший — Петр Порошенко, а также бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кстати, из-за этого в январе 2024 года командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский высказался о необходимости сокращения масштаба операций. Как писало издание Military Watсh Magazine, дивизионы ВСУ были вынуждены сократить расход боеприпасов на 80–90% — до 10 снарядов на ствол ежедневно, хотя раньше выстреливали в 10 раз больше. В то же время командующий российской группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев в феврале заявил бывшему министру обороны России Сергею Шойгу, что, несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов, ВСУ не снизили интенсивность работы артиллерии. Более того, они ужесточили обстрелы мирных российских регионов, особенно Белгородской области, в том числе запрещенными в 130 странах кассетными боеприпасами.

И тем не менее нехватка артснарядов — реальность украинской армии, которая началась задолго до СВО. В начале конфликта бывший заместитель командующего силами спецопераций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не хватит снарядов даже на месяц войны. Так и получилось: уже в марте 2022 года армия Украины ощутила дефицит, причиной которого, по словам Кривоноса, стала предательская утилизация сотен тысяч советских 122- и 152-мм артиллерийских боеприпасов в 2012–2013 годах. Ирония в том, что Украина вполне могла наладить их производство на мощностях концерна "Укроборонпром" еще в 2018 году, если бы не махинации чиновников.

Тогда Киев решил выпускать боеприпасы за рубежом — Минобороны Украины сообщало о кооперации "Укроборонпрома" с неназванной страной НАТО. По словам представителя концерна, якобы удалось организовать выпуск 120-мм мин и 125-мм танковых снарядов. При этом производственные мощности по выпуску снарядов советского образца сохранились не только в бывших республиках СНГ, но и в странах бывшей Организации Варшавского договора — Болгарии, Польше, Румынии, Чехии и Словакии, а также Боснии и Герцеговине.

Что касается 105- и 155-мм снарядов, то, по словам Зеленского, их в ВСУ не хватает главным образом из-за ситуации на Ближнем Востоке. Американская телекомпания ABC сообщала, что в связи с операцией Израиля в секторе Газа поставки снарядов на Украину Соединенные Штаты сократили "более чем на 30%". Как отмечает Military Watсh Magazine, темпы расходования артиллеристами ВСУ боеприпасов значительно превысили возможности западных стран по их выпуску. Оружейные склады опустели по всему миру, нынешних объемов поставок от западных партнеров явно недостаточно для удовлетворения потребностей Киева.

По данным украинского издания "Европейская правда", с начала СВО Украина получила от США более 2 млн снарядов, запас которых требуется постоянно восполнять. В августе 2023 года, почуяв неладное с "контрнаступом", официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские предприятия увеличили объемы производства 155-мм снарядов до 24 тыс. в месяц. Если учесть, что в сутки ВСУ привыкли тратить до 7 тыс. снарядов, при такой интенсивности стрельбы месячной нормы выпуска хватит на три-четыре дня. А где взять еще?

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял о готовности ЕС поставить Киеву миллион 155-мм боеприпасов к марту 2024 года. В январе текущего года около 50 стран "формата Рамштайн" создали коалицию, призванную упростить финансирование поставок артиллерии Украине. Но что на практике? ВСУ из обещанного миллиона снарядов получили (и даже не к марту) только около 300 тыс. единиц. А за остальные, как заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, Киев должен заплатить самостоятельно. Однако есть ли у ЕС вообще возможности для выпуска этих 700 тыс. снарядов? Только ли здесь дело в оплате?

На оборонных предприятиях Европы не хватает квалифицированных рабочих, никуда не пропал энергетический кризис, поглотивший Европу вследствие антироссийских санкций, увеличилась стоимость металлопроизводства (по данным Financial Times, только за 2022 год цены на готовые изделия выросли в пять раз). Также у европейских оборонных предприятий не хватает сырья для изготовления взрывчатых веществ.

При всех этих сложностях ВСУ в конфликте отводят именно артиллерии решающую роль (как и Россия). Армии обеих стран используют артиллерию в сочетании с дронами. Беспилотники находят цели и применяются для указания их местоположения, корректировки огня и оценки нанесенного противнику ущерба. Но схожая роль артиллерии в них не означает равные возможности.

ВС РФ: три к одному

Российская армия располагает самым большим арсеналом артиллерийских систем, а также имеет хорошо отлаженные поставки боеприпасов, признали летом в США. Как пишет журнал Forbes, у России больше артиллерии, чем у любой армии в мире, — в частности, у ВС РФ в три раза больше арторудий, чем у ВС США. Однако в январе 2023 года украинские и западные СМИ со ссылкой в том числе на данные американского аналитического центра Institute for the Study of War (одной из "фабрик мысли", специализирующейся на антироссийской пропаганде) сообщали о снижении количества используемых российскими военными артиллерийских снарядов.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что производство боеприпасов по заказу Минобороны выросло "в несколько раз", а по некоторым видам вооружений — "на несколько порядков". По данным российского военного ведомства, интенсивность стрельбы нашей артиллерии сегодня "высока как никогда: расход боеприпасов очень большой, позиции ВСУ артиллеристы буквально заливают огнем".

Российскому оборонно-промышленному комплексу, в отличие от коалиционного вражеского, под силу выпуск необходимого количества боеприпасов. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что за время СВО наши оборонные предприятия в целом увеличили выпуск боеприпасов в 14 раз. В том числе этот рост касается боеприпасов для артиллерии и ее наиболее ходового калибра — 152 мм. В марте 2024 года телекомпания CNN со ссылкой на источник в разведке НАТО сообщала, что Россия производит втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем Европа и США делают для Украины. Это подтвердил и командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, заявив, что Россия превосходит страны НАТО по производству артиллерийских снарядов в соотношении три к одному.

Российские военные заводы смогли в сжатые сроки развернуть и нарастить производство боеприпасов благодаря тому, что у них сохранились, несмотря на развал СССР и последующие за ним кризисные события, мобилизационные мощности. Российские вооруженные силы в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов: артиллерийские калибра 152 мм, минометные снаряды, выстрелы для орудий танков и боевых машин пехоты, снаряды для РСЗО.

В специальной военной операции ВС России применяют все виды артиллерийской и ракетной техники из состава Сухопутных войск — самоходные и буксируемые гаубицы и минометы, РСЗО всех калибров, а также ОТРК с баллистическими и крылатыми ракетами. Высокую эффективность в уничтожении в зоне СВО тех же HIMARS, систем ПВО Patriot, инфраструктуры ВСУ показал комплекс "Искандер-М". Он работает на дальность до 500 км двумя типами ракет: квазибаллистической 9М723 и крылатой Р-500. Первая оснащена модулями радиоэлектронной борьбы для постановки радиопомех и обладает возможностью управления на всей траектории полета. Вторая может автоматически огибать рельеф местности при полете на малой высоте (6–7 м), становясь малоуязвимой для систем ПВО.

В 2023 году Ростех передал Минобороны новую партию модернизированных САУ 152-мм 2С19М1 "Мста-С", которые стали основными орудиями российской армии в зоне СВО. Также в прошлом году появилась новинка, способная переломить ход контрбатарейной борьбы, — межвидовая 152-мм САУ 2С35 "Коалиция-СВ". Западные 152-мм артустановки бьют до 40 км, "Коалиция-СВ" — более чем на 70 км. Это первая российская гаубица, в которой используются картузы — спрессованные пороховые цилиндры. Основной боекомплект гаубицы — осколочно-фугасные и управляемые снаряды, созданные на основе "Краснополя", но она может применять и боеприпасы спецназначения: осветительные, дымовые и зажигательные. Примечательна артустановка и тем, что может работать в режиме огневого налета по площадям, фактически как РСЗО. В таком случае гаубица выстреливает около 14 снарядов под разными углами возвышения орудия, которые приземляются почти одновременно, не давая противнику передислоцироваться.

С начала спецоперации ВС РФ применяют в СВО буксируемые 152-мм гаубицы "Мста-Б", "Гиацинт-Б", "Гиацинт-С", "Акация" и Д-20, 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм 2С9 "Нона". Также наши артиллеристы задействуют 122-мм РСЗО "Град" на разных шасси. Используется модернизированный вариант "Града" — "Торнадо-Г". Участвуют в СВО 220-мм РСЗО "Ураган": работают по районам сосредоточения ВСУ, командным пунктам и укреплениям. Применяют наши артиллеристы и 300-мм РСЗО "Смерч" дальностью до 70 км. Расчеты бьют по складам боеприпасов ВСУ, сосредоточению техники и вооружения снарядами весом 800 кг.

В Сухопутных войсках ВС РФ в соответствии с планом их масштабного реформирования, объявленного в 2022 году Сергеем Шойгу, создаются пять новых артиллерийских бригад большой мощности. Одна из них уже сформирована в зоне СВО в составе Запорожского армейского корпуса. На вооружении этих бригад — самоходные 203-мм пушки 2С7 "Пион", ее модернизированный вариант 2С7М "Малка" и единственный в мире самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". "Пион" предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км, "Тюльпан" может отправить снаряд массой 130 кг на расстояние до 18 км и разрушить такие укрепсооружения, которые нельзя уничтожить орудиями меньшего калибра. А вот "Малка" — одна из самых мощных в мире самоходок, не имеющая аналогов. Орудие может применять осколочно-фугасный снаряд весом 110 кг с 17,8 кг взрывчатого вещества на дальность до 37,5 км, активно-реактивный снаряд весом 103 кг с 13,8 кг взрывчатого вещества — до 47,5 км, а также бетонобойные снаряды и спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

ВСУ нечего им противопоставить, как не из чего и сформировать что-то подобное. Сколько бы артустановок "партнеры" ни поставили Киеву, против российской мощи их будет недостаточно, проблемы их применения украинскими артиллеристами не исчезнут, да и снарядов "с горкой" им не насыплют. К тому же Запад снабжает Украину тем оружием и в таком количестве, которое достаточно для выгодного поддержания и продолжения конфликта лишь в его локальных границах.

Полную версию материала читайте в Вестнике ТАСС "Россия. Юго-Запад"