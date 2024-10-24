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Перечислены выявленные в ходе СВО слабости западной военной техники

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Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters.

Полковник Матвийчук: западная техника оказалась неспособна выполнять ряд задач

Западная военная техника, которая массово поступила украинской армии, оказалась неспособна выполнять целый ряд боевых задач, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Слабости, выявленные в ходе специальной военной операции (СВО), он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

«Западные производители техники, они все время выпячивают, что их техника более эргономична, более удобна, не понимая, что техника нужна для боя, а не для того, чтобы в ней жить, спать и тому подобное. И вот, когда произошли эти события, которые связаны с украинским конфликтом, техника, которая массово поступила украинской армии оказалась неспособна выполнять целый ряд боевых задач», — поделился эксперт.

Например, танки Abrams очень плохо переносят распутицу, отметил Матвийчук. Полковник добавил, что они подводят украинцев во всех климатических условиях, как жары, так и холода, потому что приспособлены для легких экспедиционных прогулок. Кроме того, смазки, которые поставили на вооружение артиллерии, просто замерзают, сказал он.

Отмечается резкий спад интереса к покупке западной техники и резкий всплеск к закупке вооружений Российской армии как более победоносной, более продвинутой

Анатолий Матвийчук

военный эксперт

Ранее россиянин запечатлел на видео разбитый танк НАТО со словами «знаменитая техника, которая якобы не горит». Ролик был снят в приграничном Глушковском районе Курской области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
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