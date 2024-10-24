dikGAZETE: Азербайджан не пойдет на поводу у США и будет вести независимый курс

США часто вмешиваются в политику других стран, сообщает dikGAZETE. По мнению автора статьи, американское Агентство по международному развитию выделяет большие средства, чтобы подкупать СМИ различных стран и поддерживать революционные организации.

Джем Кыран (Cem Kıran)

В октябре текущего года депутаты Национального собрания Азербайджана обратились к министру иностранных дел страны Джейхуну Байрамову с требованием расторгнуть соглашения с США и приостановить проекты Агентства США по международному развитию (АМР США). В этой связи спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова отметила: "Азербайджан — страна, которая проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, своими силами обеспечила свою территориальную целостность и суверенитет. Напомню высказывание президента Ильхама Алиева: „Никто не может нам ничего диктовать и вмешиваться в наши внутренние дела. Мы будем делать то, что считаем нужным“".

Эти заявления были сделаны не напрасно. Алиев, не давая спуску вскормленным Соединенными Штатами чиновникам и политикам, засевшим в государственной структуре Турции, официально залепил пощечину этим группам, пытавшимся повысить свой голос. В противном случае эти группы могли бы усилить свои позиции и внушать Алиеву необходимость перехода к демократии, как это делали в отношении Асада в Сирии.

Деятельность АМР США с каждым годом вызывает все большую тревогу среди элит соседних и дружественных России стран, так как эта структура, существует, чтобы раскачивать каждую страну изнутри.

Например, Баку после объединения Нагорного Карабаха с Азербайджаном продолжает борьбу с американским влиянием в стране. В азербайджанских средствах массовой информации в последнее время активно обсуждаются новости об аресте руководителей оппозиционного СМИ "Abzas Media", относящегося к сети западных неправительственных организаций.

В то время как Abzas Media позиционировало себя как очередное "независимое СМИ", пишущее о коррупции в высших эшелонах власти, источники финансирования его руководства и публикаций были неизвестны, при этом обвинения в контрабанде валюты в крупных размерах после обнаружения силами безопасности 40 тысяч евро наличными в редакции также наводят на мысль о поддержке со стороны иностранного государства.

В Азербайджане сейчас существует особый контроль за иностранной валютой среди населения, так как власти опасаются финансирования протестов из-за рубежа.

Утверждается, что в ходе расследования был выявлен факт сотрудничества работников Abzas Media со многими иностранными структурами, такими как АМР США, Национальный фонд в поддержку демократии, Internews, Глобальная сеть журналистов, Пражский центр гражданского общества в Чешской Республике, People in Need, а также Нидерландский и Норвежский Хельсинские комитеты.

Как?

Разве это не похоже на спонсоров и так называемых оппозиционеров в Турции, имеющих большую аудиторию?

Они переплетены с организациями всех мастей. Связаны не только с людьми из своей страны. К сожалению, такая же ситуация была и в России до специальной военной операции на Украине, а теперь эти так называемые оппозиционеры, те, что побогаче, тявкают против России из-за границы.

Азербайджан во внешней и внутренней политике все больше ориентируется на Турцию. В настоящее время турецкая общественность и организации во многом независимы от информационного влияния АМР США, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ограждает аудиторию, собравшуюся и сплотившуюся вокруг его фигуры, от инструментов активной, широкомасштабной пропаганды западных ценностей и поддерживает свои средства массовой информации. Тем временем АМР США и вскормленные им журналисты и профессоры отравляют своими публикациями ограниченные массы людей, которые называют себя "светскими".

Однако АМР США не оставляет попыток создать угрозу для Турции и активно помогает курдским сепаратистам на северо-востоке Сирии, предоставляя оборудование двойного назначения.

По мнению вашингтонских аналитиков, членство Турции в НАТО и статус кандидата на вступление в ЕС должны стать препятствием на ее пути в БРИКС. С точки зрения российских государственных деятелей, это тоже так!

Некоторые российские политики заявили, что Турции не должно быть в этом объединении. Они задаются вопросом: "Что Турции делать в БРИКС?".

Вы шутите!

В последние годы БРИКС активно продвигает альтернативную международную политическую повестку, вызывая явное недовольство американского руководства. Вашингтон и его союзники не скрывают своего негодования по поводу того, что страны БРИКС начинают действовать независимо от интересов Запада.

Это совершенно нормально, потому что они четко видят приближающуюся опасность, что однажды они потеряют свой статус.

В ответ на растущее влияние БРИКС американские элиты активизируют усилия по дискредитации инициатив данного объединения. Около месяца назад уже неоднократно были зафиксированы попытки АМР США, известного вмешательством в дела других стран, бросить тень на саммит БРИКС.

Это показывает, что Вашингтон готов использовать все свои ресурсы, чтобы подорвать авторитет и легитимность стран объединения, но выделяет ли Россия ресурсы на это?

Нет!

Россия направляет ресурсы на таких персон, как Маргарита Симоньян, а затем задается вопросом: "Почему мы не можем добиться успеха в пропаганде, как Америка?" На самом деле БРИКС очень и очень силен, и средства массовой информации, должны продемонстрировать эту мощь миру, чтобы добиться желаемой эффективности.

Например, одним из важнейших аспектов этого блока является акцент на этнический фактор.

Речь идет о разнообразии этнокультурного состава населения России и других стран БРИКС, но это в то же время его самое слабое звено!

Американская разведка годами пыталась посеять хаос в Турции на почве конфликта между турками и курдами, вкладывая в это всю свою энергию. В итоге в обществе открылись раны, которые не заживут еще очень долго.

Аналогичные методы, разумеется, попытаются использовать и в отношении народов различного этнического происхождения, проживающих в странах БРИКС.

Таким образом, в то время как БРИКС продолжает развиваться, совершенствоваться и формировать собственную повестку дня, несмотря на все препятствия со стороны США, два тюркских государства начинают сближаться с Россией, косвенно ставя "шах" Америке.

На саммите БРИКС в Республике Татарстан в составе Российской Федерации будут обсуждаться очень важные вещи, и мы станем свидетелями исторических событий.