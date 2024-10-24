Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности

Он позволит уменьшить риск в работе военных инженеров

Российские саперы начали использовать метод воздушного разминирования в зоне боевых действий. Сначала территория сканируется с разведывательного беспилотника, а затем по обнаруженным минам производится сброс с другого дрона. Это особенно актуально при работе с минами, реагирующими на приближение сапера. Эксперты считают подход перспективным. В то же время они отмечают, что у нового метода есть и определенные ограничения.

Новый способ разминирования

Военные инженеры разработали новую методику «воздушного разминирования» местности, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Сначала на участок запускается дрон-разведчик, который обнаруживает оставленные ВСУ «ловушки» — неразорвавшиеся боеприпасы и мины. К находке отправляется беспилотник с боеприпасом и сбрасывает его, отметили собеседники.

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев Источник изображения: iz.ru

Способ воздушного разминирования стал актуален из-за установки на многих современных минах сейсмических и лазерных датчиков. К таким взрывным устройствам сапер не может подойти. Кроме того, проведению разминирования стандартными методами мешает работа беспилотной авиации противника.

Мнение экспертов про воздушный метод разминирования

Идея начать разминировать местность с помощью БПЛА витала в воздухе последние года два, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— На мой взгляд, метод рабочий, но многое зависит от реализации, — отметил он. — Обнаружение и поражения такого количества мин может потребовать очень много беспилотников-саперов. Также разработки в этом направлении нужно вести уже сейчас и испытывать сразу в боевых условиях. Больше всего на роль саперов подойдут операторы-разведчики. Ведь они больше заточены на нахождение различного типа объектов.

Как объяснил «Известиям» председатель общероссийской организации «Офицеры России» подполковник Роман Шкурлатов, этот метод позволяет сохранить жизнь и здоровье наших военных инженеров.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

— «Воздушное разминирование» — передовой и гуманный способ, — считает он. — Не зря говорят, что сапер — одна из самых опасных профессий, так как он может ошибиться только раз. А вот у дрона есть право на ошибку, это не человеческая жизнь. Но на некоторых участках местности в силу природных и географических особенностей, а также в зависимости от характера боевых действий такой способ будет трудно применим. Так, БПЛА могут летать только при определенных условиях и не везде, например в лесу он может зацепиться за дерево. Кроме того, даже при низком полете не все мины легко разглядеть. В частности, так называемые лепестки — противопехотные мины. Их практически не видно, они сливаются с травой.

Оба эксперта отметили, что «воздушное разминирование» в ближайшем будущем будет набирать популярность, но не заменит другие способы.

— В частности, инженерную разведку перед прохождением колонны. Задача которой осмотреть местность в преддверии наступательных действий. Здесь нужно, чтобы человек прошел этот маршрут и разминировал, — подчеркнул Роман Шкурлатов.

Эксперты считают, что со временем нужно автоматизировать процесс «воздушного разминирования» — улучшать оптические приборы, добавлять искусственный интеллект, чтобы коптер подсвечивал неразорвавшиеся боеприпасы.

Разработан воздушно-наземный комплекс разминирования

Ранее «Известия» писали, что в Новосибирске прошли испытания воздушно-наземного комплекса разминирования.

В воздух запускали специальный квадрокоптер, который оснащен оборудованием для ведения аэрофотосъемки с помощью камеры высокого разрешения.

По итогам полета саперы получают ортофотоплан — цифровую панораму местности. Эти позволяет разглядеть мины как на земле, так и в траве.

После беспилотник оснащают магнитометром и вновь поднимают в воздух.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

Разработчики поясняют, что этот пролет позволит выявить магнитные аномалии в слое грунта до нескольких метров — в зависимости от магнитной массы и глубины залегания.

Затем проходит этап обследования заминированного участка с помощью тепловизора. Это необходимо для обнаружения немагнитных мин. После заката мины остаются более теплыми и в тепловизоры их хорошо видно.

После свою работу начинает роботизированная платформа для разминирования. Это легкий робот, который при помощи роторного механизма перемалывает грунт на глубину около 10 см. В силу небольших размеров робота противотанковые и крупные противопехотные мины представляют для него опасность.

Юлия Леонова

Андрей Федоров