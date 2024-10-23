Денис Мантуров посетил авиационные предприятия Ростеха в Казани.

Первый вице-премьер России оценил модернизацию Казанского авиазавода и Казанского вертолетного завода, а также ознакомился с работами по лайнеру Ту-214 и импортозамещенному «Ансату»

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках рабочего визита посетил авиастроительные предприятия Госкорпорации Ростех в Казани. Он ознакомился с выполнением программы по гражданскому авиалайнеру Ту-214 и расширением производственных мощностей Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Заместитель главы правительства также побывал на Казанском вертолетном заводе (входит в холдинг «Вертолеты России»), где оценил ход работ по импортозамещенному вертолету «Ансат» и осмотрел новейшую модификацию Ми-171А3 в конфигурации AURUS.

Визит вице-премьера состоялся в преддверии саммита лидеров БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Гостям мероприятия в рамках выставки «Сделано в Татарстане» также будут демонстрироваться самолеты и вертолеты производства предприятий Ростеха. В частности, будут экспонироваться вертолеты Ми-171А3 в конфигурации AURUS, модернизированный «Ансат» с санитарным модулем, Ми-38 в бизнес-конфигурации и гражданский авиалайнер Ту-214.

Первый замглавы ОАК — управляющий директор АО «Туполев» (входит в Ростех) Константин Тимофеев доложил Денису Мантурову о модернизации Казанского авиазавода и перспективах наращивания выпуска самолета Ту-214. Масштабные работы по строительству и реконструкции предприятия планируется завершить до конца 2026 года. Сейчас идет процесс возведения новых и модернизации существующих производственных корпусов, летно-испытательной базы и ряда других объектов.

«Из 24 запланированных объектов девять уже введены в эксплуатацию, 15 объектов находятся в разной степени готовности. С вводом в эксплуатацию всех запланированных объектов предприятие существенно сократит сроки по выпуску продукции. Новые помещения и оборудование позволят нам выйти на серийное производство гражданских судов и обеспечить строительство 20 самолетов Ту-214 в год», — сообщил Константин Тимофеев.

Первый вице-премьер также осмотрел недавно запущенное на Казанском авиазаводе высокотехнологичное оборудование для изготовления крупногабаритных деталей. Новинка разработана и произведена специалистами холдинга «СТАН» Госкорпорации Ростех. Российский портальный пятикоординатный фрезерный обрабатывающий центр с вакуумным столом позволит изготавливать комплектующие из алюминиевых сплавов, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 метров. При этом будет в разы сокращено время выполнения отдельных этапов производственного цикла. В 2025 году на авиазаводе планируется ввести в эксплуатацию еще один аналогичный станок.

В ходе посещения авиазавода Денис Мантуров осмотрел один из строящихся самолетов Ту-214. Машину планируется передать заказчику до конца этого года. Также ему показали летающую лабораторию, на которой испытывают запчасти и комплектующие отечественного производства в рамках программы полного импортозамещения. До конца года на летающей лаборатории планируется отработать проверку пожарной сигнализации, кондиционирования, автоматического управления и других систем.

Кроме того, вице-премьер вместе с генеральным директором Казанского вертолетного завода Николаем Яковлевым осмотрел основные производственные цеха предприятия. На этой площадке выпускаются вертолеты семейства Ми-8/17, многоцелевые Ми-38 и легкие вертолеты «Ансат».

Заместитель главы правительства познакомился с ходом большой модернизации вертолетостроительного предприятия. Он осмотрел строящийся корпус механосборочного производства, побывал в новом корпусе цеха окончательной сборки и ангаре летно-испытательного комплекса. Там Денису Мантурову продемонстрировали вертолеты Ми-8МТВ-1 и новейшие многоцелевые Ми-38, а также доложили о статусе программы по импортозамещенному «Ансату». На данный момент на вертолете заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные, установлены российские двигатели ВК-650В производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех). Сейчас проходит подготовка к наземным проверкам воздушного судна, за которыми последуют летные испытания «Ансата» с новыми двигателями. Первый полет планируется совершить до конца этого года.

Кроме того, параллельно реализуется программа модернизации вертолета — увеличения его взлетной массы и установки противообледенительной системы. Возрастет и дальность полета до 640 км (до 800 км с дополнительным топливным баком).

Вице-премьер осмотрел Ми-171А3 в новейшей модификации AURUS, созданной специально для бизнес-перевозок. В этом исполнении вертолет может перевозить до десяти пассажиров, его салон включает все необходимое для комфортного перелета на большие расстояния. Этот вертолет — удачный пример расширяющейся межзаводской кооперации. На Казанском вертолетном заводе изготавливается грузовой пол и лопасти винтов. Дальневосточное предприятие ААК «Прогресс» изготовляет композитные элементы — пилотскую кабину и боковые панели фюзеляжа, производство других элементов и финальная сборка осуществляется на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Денису Мантурову также продемонстрировали новейший Производственно-учебный центр (ПУЦ). Этот уникальный промышленно-образовательный комплекс позволит готовить до 3500 высококвалифицированных мультиспециалистов в год. Здесь уже начались занятия для студентов и сотрудников завода, которые получают одновременно сразу несколько востребованных профессий. Для центра разработаны образовательные программы по восьми направлениям и 38 профессиям. Упор в подготовке сделан на практику, которая занимает до 70% времени обучения. Для этого ПУЦ имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс.