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Ростех

Ростех начал серийный выпуск новых станков для авиации

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Центр с ЧПУ модели СК6П200
Центр с ЧПУ модели СК6П200.
Источник изображения: ООО «СТАН»

Модульная конструкция станка СК6П позволяет изготавливать крупногабаритные заготовки, в том числе детали крыла размером до 24 метров

Коломенское станкостроительное предприятие холдинга «СТАН» Госкорпорации Ростех запустило в серию новые портальные центры с ЧПУ модели СК6П200. Высокотехнологичные производственные машины сделаны из отечественных комплектующих и нужны для обработки деталей, применяемых при производстве современных гражданских самолетов.

Модульная конструкция портального пятикоординатного фрезерного станка СК6П позволяет изготавливать крупногабаритные металлические заготовки, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 метров. Обрабатывающие центры могут выполнять десяток операций по заданной программе и выпускать различные комплектующие планеров. Станок не имеет аналогов среди российских производителей.

«Мы создаем станки, ориентируясь на самые серьезные задачи, которые стоят перед российской промышленностью. Наше предприятие в Коломне уже много лет успешно работает с проектами такого типа. Серийный выпуск станков СК6П поможет российским авиастроителям уменьшить зависимость от импортных технологий и повысить качество выпускаемой продукции. Благодаря новой линейке обрабатывающих центров холдинг „СТАН“ вносит значительный вклад в развитие отечественного самолетостроения и укрепляет свои позиции на рынке высокотехнологичного оборудования», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Госкорпорации Ростех Семен Якубов.

Новые станки имеют в конструкции подвижный стол, выдерживающий большой вес. В результате заготовки авиадеталей могут свободно перемещаться вместе со столом станка. Это обеспечивает гибкость и удобство при обработке деталей большей длины или ширины и значительно облегчает работу оператора.

Импортозамещенные заводом фрезерные головы для станков серии СК6П позволяют выполнять пятиосевую обработку изделий сложной конфигурации из стали, титановых и алюминиевых сплавов, а также неметаллов. Обрабатывающие центры оснащены лазерной системой контроля и настройки инструмента, системой контроля поломки инструмента, датчиком контроля размеров заготовки с радиопередачей данных.

В октябре на Казанском авиационном заводе им. Горбунова — филиале АО «Туполев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) — были введены в эксплуатацию сразу несколько станков серии СК6П с вакуумным столом. В 2025 году на заводе будет установлен еще один такой станок. Оборудование позволит в разы сократить время выполнения отдельных этапов производственного цикла. Эксплуатацией и обслуживанием станков будут заниматься специалисты «СТАНремсервиса» — ремонтно-сервисного предприятия холдинга «СТАН».

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