Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Госкорпорации Сергей Чемезов и ректор МГУ Виктор Садовничий

Госкорпорация Ростех и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. Документ предусматривает реализацию совместных инициатив и проектов, направленных на инновационное развитие организаций Корпорации, обеспечение национальной безопасности, импортонезависимости и технологического суверенитета Российской Федерации.

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. В рамках соглашения стороны договорились совместно участвовать в подготовке высококвалифицированных специалистов для создания наукоемких технологий. Стратегическое партнерство будет способствовать формированию современной образовательной среды, включая центры по созданию новых технологий, учебно-исследовательские лаборатории и новейшие пространства для предпринимательской деятельности.

«Соглашением о стратегическом сотрудничестве и партнерстве между МГУ и Госкорпорацией Ростех мы усиливаем наше успешное взаимодействие с крупнейшей Корпорацией нашей страны. Это особенно важно в свете новой редакции Стратегии научно-технологического развития, объявленной указом президента. Наша общая цель — укрепление фундаментальной базы национального технологического суверенитета. Пространство для совместных проектов почти безгранично. Будем рады участию Ростеха в проектах Передовой инженерной школы, формировании инфраструктуры и содержательного наполнения научно-технологической долины Московского университета. Уверен в большой востребованности совместных исследований в области биологии, медицины, физики, подготовки высокопрофессиональных специалистов для компаний и предприятий Госкорпорации», — подчеркнул ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.

«Партнерство Ростеха с МГУ дает широкие возможности для разноплановой научной работы и имеет большое значение для подготовки исследователей и системных инженеров нового поколения, востребованных на производстве. В этом направлении мы с МГУ работаем более 15 лет. Перед нами стоят совместные задачи, связанные с новыми открытиями и изобретениями в сфере важнейших наукоемких технологий. Ключевой вызов — внедрить научные разработки, превратить исследования в инновации, соединив научные проекты с образовательными. Дальнейшее развитие сотрудничества позволит объединить усилия науки, образования и промышленности для новых открытий и изобретений в важнейших для страны сферах, в том числе в области импортозамещения», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Один из ведущих совместных проектов осуществляется на базе Передовой инженерной школы (ПИШ) «Квантовые технологии и высокопроизводительные системы». В 2024 году Госкорпорация Ростех (индустриальный партнер «РТ-Техприемка») осуществила в ПИШ МГУ первые инвестиции. В сентябре в рамках ПИШ компания «РТ-Техприемка» открыла на химическом факультете новый научно-образовательный центр. Учебный класс оснащен компьютерами с многоядерными процессорами и новейшими видеокартами. Это позволит готовить специалистов в сфере машинного обучения, цифрового проектирования материалов и биохимических систем с использованием инновационных решений в области информационных технологий.

В совместных планах также открытие Биотех-лаборатории с углубленной практико-ориентированной подготовкой школьников в области биотехнологий. Проект будет реализован на базе школы № 1529 в Москве в интересах холдинговых компаний корпорации «Швабе» и «Нацимбио». Открытие лаборатории запланировано в середине декабря.

Среди новых проектов — строительство кластера «Инжиниринг» в Инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы». На площадке разместятся научно-практические лаборатории и опытное производство по различным направлениям научно-технологической деятельности совместно с индустриальными партнерами. Ростех, как резидент кластера, в новом центре будет разрабатывать инновационные проекты в сфере информационных технологий, инжиниринга, биотехнологий, фармацевтики и в других научно-технологических отраслях.