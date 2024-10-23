Запад готовил Грузии судьбу Украины.

Эксперты: В случае открытия Грузией «второго фронта» армия России взяла бы Тбилиси

Запад предлагал Грузии начать короткую войну с Россией, а затем перейти к партизанскому сопротивлению. Но тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили отказался открывать «второй фронт». При этом грузинская армия стремится к натовским стандартам и постепенно увеличивает расходы на оборону. Насколько серьезным могло быть вступление Грузии в войну на фоне СВО и каким бы был ответ России?

Высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать короткую войну с Россией. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Отметим, что Гарибашвили занимал премьерский пост с февраля 2021 года по январь 2024 года, а сейчас возглавляет "Мечту".

По словам Иванишвили, военный конфликт продлился бы три-четыре дня, после чего Грузия должна была бы перейти к "партизанскому сопротивлению". Подобные предложения могли обернуться катастрофой для страны, ведь "три-четыре миллиона" жителей Грузии рисковали бы своими жизнями, на что Гарибашвили было заявлено "за три-четыре дня всех ведь не убьют".

Как отметил Иванишвили, после этого предложения власти стали более собранными и начали действовать жестче против подобных призывов.

В Грузии неоднократно заявляли о попытках определенных сил втянуть страну в военное противостояние с Россией и открыть "второй фронт" после начала вооруженного конфликта на Украине. При этом лидеры правящей партии подчеркивают, что вовлечение в конфликт приведет к катастрофическим последствиям для Грузии, а задача руководства – сохранять в стране мир. За неделю до выборов в парламент эта тема особенно актуальна.

Как отмечал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, после прекращения украинской войны "сразу же завершится интерес к открытию Грузией "второго фронта", и это поможет перезагрузить наши отношения с ЕС и США". При этом, согласно ежегодному рейтингу Global Firepower Index 2024, грузинская армия занимает 84-е место из 145 стран. Рейтинг учитывает количество воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию страны.

Из данных рейтинга также следует, что грузинская армия существенно отстает от армии Азербайджана, которая расположилась на 59-м месте, но превосходит армянскую (102-е место). Бюджет министерства обороны составил в этом году 511 млн долларов, что на 40 млн больше годом ранее. Также в стране активно модернизируется военная инфраструктура.

В экспертной среде сходятся во мнении, что Грузию в случае открытия "второго фронта" на несколько дней ждало бы быстрое поражение, как во время войны в августе 2008 года, но России пришлось задействовать дополнительные силы и ресурсы. На это, собственно, и собирался сделать ставку Запад, учитывая конфликт на Украине.

Бывший глава Генштаба Грузии Гурам Николаишвили заявил, что "возможные предложения или намеки внешних сил о вовлечении страны в военные действия могли преследовать целью оттянуть на время определенные силы российской армии, но это привело бы к катастрофическим последствиям для Грузии".

"России понадобилось бы несколько часов, чтобы блокировать всю Грузию – порты, стратегические магистрали, воздух. Были бы использованы подразделения, расположенные на абхазской и южноосетинской территориях, возможно также и части, которые дислоцированы по соседству с Грузией. Конечно, Запад бы не пришел на помощь Грузии. Мы это видели в 2008 году", – сказал Николаишвили.

"Россия запросто могла бы объявить войну Грузии, начни Тбилиси какие-то операции, – считает отставной военачальник. – Москва могла бы задействовать при необходимости всю мощь – ракетные войска, авиацию, флот".

По словам Николаишвили, "хочется надеяться, что Запад в реальности понимает, что вступление Грузии в военные действия ему невыгодно. Запад тогда потеряет Грузию". Собеседник напомнил также, что "открыто о том, что Грузия могла бы воевать, говорила Украина, которая хотела помощи".

В этой ситуации, считает он, "умно ведет себя президент Азербайджана Ильхам Алиев, который балансирует между различными интересами". "Алиеву сложно, но у него есть такой партнер, как Турция, и он держит нейтралитет. А у нас такого партнера нет, мы сами должны отстаивать государственные интересы", – отметил экс-глава Генштаба.

По его мнению, "именно поэтому в ходе подготовки к выборам весьма эффективно работает месседж правящей "Грузинской мечты" – "Нет войне, выбирай мир", когда люди видят разрушения на Украине и мирную жизнь на своей родине.

"Конечно, у Грузии не получилось бы захватить Абхазию или Южную Осетию, а вот создать напряженность и сковать наши войска, дать дополнительные рычаги воздействия – тут был бы возможен определенный успех", – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

В случае начала грузинами партизанской войны она "затянулась бы надолго". "Что такое партизанское движение в современных условиях? Днем человек продает хлеб, а ночью он закладывает взрывчатку. Партизанская подпольная деятельность – это непрекращающиеся террористические действия. Поэтому остановить этот процесс было бы сложно",

– полагает эксперт. По его словам, "мы получили бы дестабилизацию, а на контроль грузинской территории пришлось бы отправить значительное количество войск, на что и был расчет западных стратегов". В ответ Россия могла бы дойти не только до Гори в восточной части страны, но и до Тбилиси, "но все зависело бы от количества имеющихся на тот момент сил и средств".

"Понятно, что Грузия – это не Украина, которую так долго готовили. Поэтому мы могли бы повторить кампанию 2008 года, когда наши передовые части уже были у Тбилиси, а на этот раз мы бы зашли туда. Но контроль этой территории был бы для нас затруднительным с точки зрения необходимости выделения большого количества сил и ресурсов", – добавил Клинцевич.

С тем, что вступление Грузии в короткую войну создало бы для России дополнительный очаг напряженности и потребовало бы отвлечение сил от основной зоны конфликта на Украине, согласен и военный эксперт Борис Джерелиевский: "Мы и без того вынуждены держать под усиленным контролем всю нашу западную и северную границу, а также часть южной".

Собеседник пояснил, что на Западе "вовсе не ожидают, что украинцы или грузины нанесут нам поражение, но хотят зажечь как можно больше конфликтов". "Ценою жизни своих прокси ставится цель истощить наши силы, создать образ агрессора в глазах мирового сообщества. Война – это всегда прекрасная возможность обвинить нас в чем-то", – добавил спикер.

Что касается противостояния грузинским подпольщикам, то "российские силовые структуры имеют самый большой опыт борьбы с терроризмом".

"После грузино-абхазского конфликта 1992–1993 годов были созданы террористические организации, которые базировались в горной Сванетии (историческая область на северо-западе Грузии) и действовали на территории Абхазии, захватывая заложников, осуществляя теракты и диверсии. Конечно, это было неприятно, но неразрешимой проблемы это не создало", – напомнил Джерелиевский.

Аналогичным можно считать известный рейд Гелаева из Панкисского ущелья в Кодорское, "когда Эдуард Шеварднадзе (тогдашний руководитель Грузии) ангажировал чеченских и арабских террористов для нападения на Абхазию". "Во время того рейда погибли мирные жители, но абхазы без особого труда справились на уровне своего ополчения с этим вызовом. Так было бы и сейчас", – подчеркнул спикер.

Андрей Резчиков,

Дмитрий Александров, Тбилиси