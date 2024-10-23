ПВО: настоящее и будущее

В мире происходят геополитические изменения, и это касается всех. Так, ранее нейтральная Швейцария присоединилась к европейской системе ПВО «Небесный щит» (ESSI). ESSI – это проект по созданию интегрированной европейской системы ПВО наземного базирования, которая включает в себя средства противоракетной обороны.

Отметим, что на сегодняшний день к инициативе присоединились 22 страны, и в будущем ESSI будет включать многоуровневую систему защиты с применением таких комплексов, как Skyranger 30, IRIS-T SLM, Patriot и Arrow 3.

Кроме того, в Польше формируется подконтрольный США контур ПВО-ПРО. Минобороны объявило о планах закупки у США интегрированной системы боевого управления в интересах ПВО-ПРО IBCS. Стоимость сделки составит 2,53 млрд. долл., а завершить её планируется к 2031 году.

В итоге, вдоль границ Союзного государства Беларуси и России создается якобы защитный контур от «угрозы с Востока», причем с самыми современными средствами ПВО. Вышеизложенное указывает на усиление военной инфраструктуры НАТО в регионе и позволяет проецировать угрозы на российское направление.

Вместе с тем, указанные процессы ложатся в одну плоскость с комплексом заблаговременной подготовки стран НАТО к войне с Россией. Когда в Брюсселе, а тем более Вашингтоне будут уверены, что небо над Европой надежно защищено, тогда партия войны приступит к реализации своих агрессивных замыслов.

В свою очередь, в рамках превентивных мер по защите воздушного пространства Беларусь и Россия сформировали объединенную систему ПВО в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Основные усилия сосредоточены на несении совместного боевого дежурства по ПВО и проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Помимо этого, за последние время Беларусь активно инвестировала в разработку новых технологий для систем ПВО, а также реализовала ряд инноваций в рамках повышения эффективности и живучести комплексов ПВО.

Одной из ключевых областей стала разработка передовых радиоэлектронных комплексов, которые способны обнаруживать и сопровождать воздушные цели на больших расстояниях и высокой скорости. Так, за контроль пространства в небе над Беларусью отвечают семь новейших РЛС «Противник-ГЕ» с дальностью обнаружения до 450 км.

Проведена модернизация советских зенитных ракетных комплексов. В частности, в ближайшее время в войска поступят зенитные ракетные комплексы «Бук-МБ».

Завершено оснащение комплексов противодронными системами для защиты от ударных беспилотников.

С принятием на вооружение комплекса средней дальности «Панцирь-СМ», будет обеспечено обнаружение и перехват всех типов маневрирующих аэродинамических целей – от БЛА до крылатых ракет.

Ведутся работы по интеграции автоматизированной системы управления ПВО в межвидовую автоматизированную разведывательно-ударную систему (МАРУС), которая объединит все элементы системы ПВО в единую информационную сеть. Это позволит оперативно распределять задачи между различными подразделениями ПВО и обеспечивать координацию действий.

Осуществляется более глубокая интеграция белорусских и российских систем управления ПВО. Это позволит значительно расширить «поле зрения» российских ПВО, что важно с учётом геостратегического положения Беларуси.

С учетом особенностей современных вооруженных конфликтов намечены пути дальнейшего развития объединенной системы ПВО, в частности:

Использование передовых технологий. В системах ПВО всё больше применяют искусственный интеллект, нейросети и квантовые вычисления. Это позволяет значительно улучшить скорость распознавания целей, точность стрельбы и оперативность принятия решений.

Применение беспилотных летательных аппаратов. Автономные дроны, способные обнаруживать и уничтожать воздушные цели, позволяют создать гибкие и мобильные системы, способные эффективно оперировать на больших территориях.

Создание новых типов зенитных ракетных комплексов. Современные зенитные ракеты обладают высокой манёвренностью и точностью поражения целей. Они способны преодолевать противоракетную оборону противника и обладают значительной дальности полёта.

Таким образом, меры принимаемые Беларусью и Россией отражают необходимость адаптации к новым вызовам и угрозам и реализации комплекса мер по обеспечению обороны своей территории.

Павел Ковалев