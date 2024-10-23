Российская дизельная подлодка зашла в индийский порт Кочин

Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ.

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Российская дизельная подлодка "Уфа" в сопровождении спасательного буксира "Алатау" совершила деловой заход в порт Кочин Индии в Аравийском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот Южным морским путем", - говорится в сообщении.

По информации ТОФ, в ходе стоянки в индийском порту российские корабли пополнят запасы топлива, воды и продовольствия.

Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 - четвертая в серии из шести субмарин, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота. Подлодка вошла в состав ВМФ России в ноябре 2022 года.