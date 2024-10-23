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ТАСС

В Швейцарии заявили, что США стало сложно оказывать поддержку Украине

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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

По данным доклада Службы разведки Швейцарской Конфедерации, военный потенциал России продолжает расти

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. США и странам Европы стало сложно продолжать оказание военной помощи Украине, тогда как военный потенциал России продолжает расти. Об этом говорится в докладе Службы разведки Швейцарской Конфедерации (SRC), которая считает вероятным сокращение американской помощи Киеву после президентских выборов в Соединенных Штатах.

Коснувшись ситуации на Украине, SRC констатировала в ежегодном докладе "Безопасность Швейцарии - 2024", что военный потенциал России "будет возрастать в ближайшие месяцы", тогда как "в США, как и Европе, стало политически сложнее продолжать оказание помощи Украине". "Таким образом, сейчас время играет в пользу России", - пришли к выводу в Берне.

По прогнозам службы разведки, после намеченных на 5 ноября президентских выборов "возможны радикальные изменения в американской политике безопасности, в частности, сокращение американской помощи Украине и ослабление НАТО". В SRC считают также "весьма вероятным, что европейские государства НАТО не смогут компенсировать исчезновение американского потенциала в ближайшие 5-10лет". Кроме того, "пока нет уверенности в том, что недавняя тенденция к военному перевооружению в Европе представляет собой долгосрочное развитие", и в этом отношении "Европа остается фундаментально зависимой от Соединенных Штатов".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список. 

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