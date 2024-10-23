В РФ представили антидроновое ружье со встроенным детектором дронов

Выбор частотного диапазона подавления производится автоматически и соответствует разведанному диапазону управления дроном, что позволяет эффективно противодействовать полетам различных моделей дронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Антидроновое ружье со встроенным детектором дронов, показывающим направление движения БПЛА, представлено на VI всероссийской конференции по защите гражданских объектов от атак БПЛА, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В представленном нами антидроновом ружье присутствует встроенный дрон-детектор. Он дает возможность получить информацию о направлении, откуда летит дрон (практически все детекторы дронов только сигнализируют о присутствии дрона в зоне работы изделия, но не показывают направление - прим. ТАСС). Это решение уникальное, потому что на сегодняшний день только ряд ружей этой модификации позволяет именно так позиционировать эти изделия", - сообщил ТАСС советник генерального директора по научно-технической деятельности ЗАО НПЦ "Фирма "Нелк" Дмитрий Буря.

Он добавил, что выбор частотного диапазона подавления производится автоматически и соответствует разведанному диапазону управления дроном, что позволяет эффективно противодействовать полетам различных моделей дронов и обеспечивать электромагнитную совместимость со своими радиоэлектронными средствами.

Сама компания в партнерстве с одной иностранной компанией занимается производством этого антидронового ружья. Буря отметил, что решение включить встроенный детектор с функцией определения направления дрона существенно облегчает работу оператору ружья. В изделие встроен дисплей, который показывает, откуда летит дрон, причем детектор работает в двух плоскостях - определяет направление по азимуту и по высоте. Также встроенный детектор способен определять модель дрона, будь то DJI, Autel или дрон-камикадзе.

Это ружье работает в диапазонах большинства частот, на которых управляются дроны. Ружье обеспечивает радиоэлектронную разведку и подавление различных типов дронов со сложными и уникальными видами модуляции сигналов, например, Autel Evo MaxT defensive, который трудно обнаружить и подавить другими средствами РЭБ.

Отличительной особенностью изделия является то, что ружье можно перенастраивать под подавление разных диапазонов частот. Большинство же аналогов, представленных на рынке, имеют заранее заданные диапазоны рабочих частот, которые после выпуска нельзя расширить. Таким образом, данная модель может, не устаревая, перепрограммироваться под актуальные частоты управления дронами, которые регулярно обновляются украинскими военными.