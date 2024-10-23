Грузии предлагали повоевать с Россией три-четыре дня, а потом убежать в леса и вести партизанскую войну, рассказал в интервью телеканалу "Имеди" бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. По его мнению, Грузия должна быть бдительной и относится к Западу с настороженностью.

"Уверяю вас, даже тот факт, что Европарламент осмелился и включил в резолюцию требование присоединиться к санкциям против России, является результатом большого давления, оказываемого на нас в кабинетах. Некоторые члены оппозиции осмелились говорить об этом, другие — нет", — заявил почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу "Имеди".

По словам Иванишвили, бывшему премьер-министру, нынешнему председателю партии "Грузинская мечта" Ираклию Гарибашвили, один высокопоставленный чиновник одной из стран предложил повоевать с Россией три-четыре дня, а затем перейти на партизанскую войну, поскольку Россия не смогла бы уничтожить три миллиона грузин за несколько дней.

"Я помню одну историю, рассказанную бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, когда один высокопоставленный чиновник одной страны вел с ним такой разговор. Ираклий спросил: "Но как вы представляете, сколько дней мы можем сражаться, сколько дней продержимся?" — "Три-четыре дня, наверное". — "Значит, вы собираетесь нас погубить ради трёх-четырёх дней?!" — "Нет, вас три миллиона, и за три-четыре дня всех вас не смогут уничтожить. Вы можете уйти в лес и продолжить партизанскую войну, мы будем поставлять вам военную помощь, и вы сможете продолжать воевать. Вот такой была реальность.

Команда укрепилась, стала жёстче, агрессивнее — я говорю о „Грузинской мечте“. Команда знала это раньше, чем общественность. Когда мы предоставили общественности дополнительную информацию о том, что происходило в кабинетах, насколько велико было желание на фоне того, что нас не приняли в НАТО. Еще раз напоминаю общественности о том, какие заявления делают сегодня на Западе: ни в коем случае нельзя допустить войны НАТО с Россией. Вот почему нас оставили за бортом, и Украину тоже. Нас заставили воевать тогда, и они всё еще хотят, чтобы мы воевали. Для этого нас готовили. И на этом фоне силы, которые представляют собой коллективное „Национальное движение“, особенно опасны — это две партии: „Лело“ и „Гахария“, которые прекрасно понимают, что от них хотят.

Если члены и лидеры „Национального движения“ с самого студенчества учились за границей и начали служить там, превращаясь в рабов и исполняя чужие желания, не до конца осознавая, что от них требуют, например, когда помогали устроить революцию 2003 года, или когда участвовали в других событиях и думали, что всё будет легко, то войну 2008 года они, на мой взгляд, плохо осознавали, когда подписывались на служение чужим интересам. Но эти две силы — „Лело“ и „Гахария“ — прекрасно понимают, что от них требуют", — заявил Бидзина Иванишвили.

По его словам, команда "Грузинской мечты" должна обязательно получить конституционное большинство и избавиться от коллективного "Национального движения", чтобы в стране не повторились события последних 12 лет.

"Мы никому не угрожаем, мы просто хотим сохранить свою страну и жить в ней. Мы хотим, чтобы наши дети могли жить здесь. Это наше желание. Мы никому не угрожаем и не проявляем агрессию. Мы агрессивно защищаем только себя. Видите, какая большая сила снаружи борется с нами. Вот почему мы смогли укрепить команду и повысить осведомленность общества. Я думаю, что общественность тоже многое увидела и теперь понимает эти процессы. Я за этим наблюдаю", — заявил Бидзина Иванишвили.