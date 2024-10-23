Войти
Lenta.ru

В США рассказали о недостаточной боеготовности F-35

367
0
0
Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters.

Defense One: боеготовность F-35 была недостаточной в течение шести лет

Боеготовность парка американских истребителей пятого поколения F-35 в течение нескольких лет была недостаточной. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на Счетную палату США (Government Accountability Office, GAO).

«Согласно новому отчету правительственного надзорного агентства, программа F-35 не соответствовала ключевому показателю готовности в течение шести лет подряд, несмотря на неуклонный рост расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание самолета», — рассказывает издание.

Коэффициент готовности — это процент времени, в течение которого летательный аппарат может находиться в воздухе и выполнять хотя бы одну из поставленных задач. Автор отметил, что с 2018 по 2023 финансовый год Пентагон потратил более 12 миллиардов долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание парка истребителей F-35.

В марте издание Warrior Maven сообщило о начале серийного производства F-35A Lightning II спустя 22 года после начала разработки.

В декабре стало известно, что средний возраст самолетов-истребителей в парке Военно-воздушных сил США составил около 28 лет, а большинству американских F-16 более 30 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 14:13
  • 5201
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 07:26
  • 2
Запад внезапно осознал мощь БРИКС
  • 23.10 02:45
  • 0
Ответ на "TNI: Москва отказалась от этого "супертанка" и совершила большую ошибку"
  • 23.10 02:43
  • 1
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
  • 23.10 02:00
  • 1
Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий
  • 22.10 23:30
  • 0
О Т-72 и Т-90.
  • 22.10 22:41
  • 0
Еще о ПВО и средствах нападения с воздуха.
  • 22.10 20:50
  • 0
Ответ на тему ""Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?"
  • 22.10 20:00
  • 0
Ответ на "ПВО: настоящее и будущее"
  • 22.10 19:09
  • 0
Ответ на "TNI: российский Т-72 — величайший танк в мире"
  • 22.10 16:07
  • 0
ПВО: настоящее и будущее
  • 22.10 05:47
  • 0
Ответ на тему "У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)"
  • 22.10 05:46
  • 0
Ответ на "Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)"
  • 22.10 03:23
  • 3
У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)
  • 22.10 02:25
  • 1
"Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?