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ТАСС

К 2030 году на орбите может оказаться до 1 тыс. частных российских спутников

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

По данным Роскосмоса, сейчас в национальном регистре зарегистрировано 129 частных космических аппаратов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Число частных российских спутников на околоземной орбите к 2030 году может достичь 1 тыс. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса Ольга Вилкова.

"Сейчас в национальном регистре у нас зарегистрировано 129 частных космических аппаратов. По данным частных компаний, к 2030 году количество частных космических объектов составит до тысячи", - сказала Вилкова на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

В декабре глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что к 2030 году частные компании РФ должны располагать группировкой численностью около 600 спутников. С учетом частных аппаратов, орбитальная группировка РФ к концу десятилетия будет состоять из 1 700 спутников, добавил тогда Борисов. 

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Борисов Юрий
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