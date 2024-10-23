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Армия США потребовала у Microsoft скидку на AR-очки

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Фото: Courtney Bacon / U.S. Army / Reuters
Фото: Courtney Bacon / U.S. Army / Reuters.

Bloomberg: армия США попросила у Microsoft скидку на очки дополненной реальности

Армия США потребовала от корпорации Microsoft пересмотреть стоимость гарнитур дополненной реальности, которые компания будет поставлять по контракту. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналистам агентства стало известно, что в армии США готовы приобрести большую партию AR-очков Immersive Video and Audio Services (IVAS). Однако военные просят у корпорации скидку в связи с большим объемом заказов. Армия США готова закупить у IT-гиганта 121 тысячу устройств за несколько лет.

Американские военные подтвердили Bloomberg, что подобные переговоры с Microsoft имели место. По словам начальника отдела закупок армии США Дуга Буша, гарнитура дополненной реальности стоит слишком дорого. В Microsoft оценили комплект IVAS в 80 000 долларов, или около 7,7 миллиона рублей.

Согласно официальным документам, себестоимость гарнитуры составляет 41 824 доллара. При этом Microsoft также будет оказывать армии США техническую поддержку. Если американские власти примут текущие условия, то корпорация заработает 21,9 миллиарда долларов за несколько лет.

В Microsoft подтвердили, что рассматривают предложение военных. В компании заявили, что снизить стоимость AR-очков довольно сложно.

В начале октября корпорация Microsoft прекратила производство очков дополненной реальности HoloLens 2 и сняла их с продажи. В настоящий момент компания поставляет AR-гарнитуры только военным.

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