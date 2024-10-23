Минобороны рассказало о применении пушек с дальностью 40 километров

МО: российские военные применяют пушки М-46 с дальностью 40 километров

Пушки М-46, которые применяют российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО), обеспечивают дальность поражения целей около 40 километров. Об этом рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что артиллерийские подразделения отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Южной» группировки войск круглосуточно несут боевое дежурство на донецком направлении фронта. Благодаря корректировке с воздуха артиллеристы точно поражают позиции операторов беспилотников, укрепления, артиллерию и бронетехнику противника.

«Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады поражают цели на расстоянии до 40 километров в любую погоду. На их счету уже не один десяток уничтоженных вражеских бронемашин, артиллерийских орудий и вскрытых укрепрайонов противника», — говорится в сообщении.

Буксируемую пушку М-46 калибра 130 миллиметров начали выпускать в 1950-е годы. Орудие весом около 7,7 тонны способно поражать цели на расстоянии 27 километров стандартным осколочно-фугасным снарядом. Дальность стрельбы активно-реактивными снарядами составляет около 40 километров.

Ранее в октябре в Минобороны рассказали о применении пушек Д-74 артиллеристами группировки войск «Восток». Орудиями наносили удары по отступающим из Угледара формированиям противника.