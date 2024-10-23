МНО Республики Корея может сократить заказ на покупку вертолетов AH-64E "Апач"

ЦАМТО, 22 октября. Как сообщило южнокорейское издание Chosun Daily, командование ВС Республики Корея пересматривает планы приобретения в США 36 ударных вертолетов AH-64E "Апач", стоимость которых оценивается в 4,7 трлн. вон (около 3,43 млрд. долл.).

Ревизия ранее озвученных намерений осуществляется на фоне растущей обеспокоенности по поводу высокой уязвимости ударных вертолетов, которые часто сбиваются с применением БЛА и переносных зенитных ракетных комплексов в ходе боевых действий на Украине. Данные факты вызвали дебаты о потенциальном "устаревании" вертолетов.

В ответ на меняющуюся тактику ведения боевых действий в современных условиях Сухопутные войска Республики Корея также рассматривают возможность замены некоторых традиционных вооружений, включая 81-мм миномет, на беспилотные летательные аппараты. По словам источника издания в Вооруженных силах, Министерство национальной обороны, командование Сухопутных войск и Агентство программ оборонных закупок (DAPA) приступили к всестороннему анализу плана закупки вертолетов AH-64E "Апач", включая возможность сокращения объема заказа. Эксперты проводят оценку роли ударных вертолетов в современных боевых действиях, поскольку беспилотные системы приобретают все большую популярность.

В Сухопутных войсках уже формируется мнение о необходимости покупки меньшего числа вертолетов и дискуссия по данному вопросу может привести к приостановке находящегося на завершающей стадии проекта.

Еще одним фактором, негативно влияющим на продолжение проекта приобретения, является рост стоимости вертолетов "Апач". Так, при покупке ВС Республики Корея первой партии вертолетов стоимость одной машины составляла 44,1 млрд. вон, а цена вертолета второй партии увеличилась до 73,3 млрд. вон, и как ожидается, может еще более возрасти.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении СВ Республики Корея уже имеется 36 вертолетов AH-64E, которые были закуплены в 2013 году и поставлены, начиная с 2016 года. В 2021 году представители МНО Республики Корея инициировали закупку второй партии из 36 вертолетов.

В августе 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку в Республики Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 ударных вертолетов AH-64E "Апач", связанного оборудования, вооружений, элементов логистики и поддержки программы. Полная стоимость покупки может составить 3,5 млрд. долл.