Европарламент поддержал кредит Киеву на сумму 35 млрд. евро из активов РФ

ЦАМТО, 22 октября. Европарламент на пленарной сессии 22 октября большинством голосов поддержал предложенный ранее ЕК механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд. евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России.

Как передает "РИА Новости", за предложение высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против –56 депутатов, 61 парламентарий воздержался.

Эти 35 млрд. евро составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 млрд. долл. США (порядка 45 млрд. евро). Ожидается, что страны "семерки" объявят о своих конкретных взносах в этот кредит 25 октября в Вашингтоне на встрече министров финансов объединения.

Ранее это предложение также поддержал комитет по международной торговле ЕП.

В ЕП указали, что это решение теперь поступит на формальное техническое утверждение по так называемой письменной процедуре в Совет ЕС. "Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года", – указывается в документах Европейского парламента.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий, отмечает агентство.