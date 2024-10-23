Путин поднимает цену за мир на Украине (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Россия не предложит Западу легких путей выхода из конфликта на Украине

Запад хочет получить от Москвы предложения по не слишком унизительному для него окончанию украинского конфликта, пишет WSJ. Однако Путин не предложит легких путей отступления. Он потребует очень высокую цену. С каждым днем Россия все ближе к достижению своих целей.

Уолтер Мид

Дорогостоящий конфликт на Украине длится уже несколько лет, и поддерживающий Киев Запад сейчас будет искать, а не предлагать пути отхода.

Когда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на прошлой неделе в Берлине во дворце Бельвю наградил Джо Байдена особой степени Большим крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германией", это стало моментом реабилитации для оказавшегося в трудном положении американского президента. До этого столь высокой награды был удостоен лишь один американец — Джордж Буш-старший, поддержавший в конце холодной войны объединение Германии вопреки возражениям России, Британии и Франции.

Байден считает американо-германское партнерство фундаментом трансатлантического альянса. Сегодня, когда Запад сталкивается с вызовами со стороны активной и очень агрессивной группы авторитарных, тоталитарных и ревизионистских государств, Байден думает, что партнерство США и Германии окажется в самом центре альянса демократий, единых в своем стремлении защитить существующий миропорядок.

Как считает Байден, администрация Трампа не смогла осознать центральную роль этого альянса, что привело к разрушительным последствиям во всем мире. Восстановление альянса Вашингтона и Берлина было ключевой составляющей стратегии Байдена по утверждению американского лидерства. Его позицию ценят в Германии, и Штайнмайер говорил от имени миллионов сограждан, когда заявил Байдену на церемонии награждения: "Сэр, когда вас избрали президентом, вы буквально в одночасье возродили надежду Европы на трансатлантический альянс".

Но в этой бочке меда была своя ложка дегтя. Далее Штайнмайер сказал: "А потом, спустя всего год, Путин развязал свой вооруженный конфликт. Когда Путин начал военную операцию на Украине, он не просто атаковал одну страну. Он совершил нападение на принципы мира в Европе".

Штайнмайер не сказал, что спустя 32 месяца после начала военных действий Россия побеждает, хотя несомненно знает об этом. Несмотря на драконовские санкции, трудности в экономике, коррупцию в государственной власти, слабо подготовленные войска и офицерский корпус, путинская армия шаг за шагом наступает, отбрасывая назад вооруженные силы Украины, а российская авиация своими ударами разрушает энергетическую инфраструктуру страны. Между тем, пророссийские партии усиливаются во всей бывшей Восточной Германии, а многочисленные голоса в Америке все громче требуют прекратить американскую помощь Украине.

Команде Байдена, канцлеру Германии Олафу Шольцу и их коллегам из Организации Североатлантического договора надо отдать должное за то, что они сплотились в своей поддержке Украины и не допустили ее краха в первые месяцы боевых действий. Без помощи Запада большая часть Украины, если не вся страна, была бы сегодня оккупирована русскими. Тем не менее, союзники по НАТО не сумели дать отпор российской агрессии на своем заднем дворе, а это однозначно подает всему миру сигнал о слабости альянса. Китай и Северная Корея уже не тревожатся по поводу угроз Запада и наращивают поддержку Путину в его военной операции.

В начале конфликта Вашингтон и Берлин полагали, что Путина ждет поражение. Санкции должны были подорвать его экономику, а недовольство в обществе должно было неизбежно усилиться из-за затягивания боевых действий. Западная техника должна была дать Украине достаточно преимуществ на поле боя, чтобы заблокировать российское наступление, и в итоге Путин просто не мог не прийти на поклон к Западу в поисках выхода из этого разрушительного конфликта.

То были добрые старые дни. Сейчас большинство западных обозревателей считает, что Путин держит свою страну железной хваткой. Российская экономика перешла на военные рельсы и приспособилась к новым условиям, а углубляющееся партнерство с Северной Кореей, Китаем и Ираном помогает ему получать большое количество оружия, техники и даже, как говорят, северокорейских наемников. Киев попал в западню войны на истощение, в которой ему противостоит более сильный противник. А Западу предстоит еще долго оказывать Украине финансовую и дорогостоящую военную помощь.

Сейчас команды Шольца и Байдена хотят получить от Путина предложения по выходу из сложившейся ситуации. Вашингтон и Берлин надеются, что мир на основе компромиссов, по условиям которого Украина уступит России свои территории, но получит членство в НАТО и ЕС, будет приемлем для Киева и приведет к не очень унизительному окончанию этого дорогостоящего и опасного конфликта.

К сожалению, Путин не станет предлагать легкие пути отхода. Почувствовав, что Запад устал, а Украина ослабла, он наверняка потребует очень высокую цену за мир. У него наверняка будут очень серьезные территориальные требования. Да и вступить Украине в НАТО он тоже не позволит.

Путин хочет получить от этого вооруженного конфликта три вещи: как можно больше украинских территорий и населения, российское право вето на внешнюю и экономическую политику послевоенных остатков Украины, а также существенное ослабление НАТО и ЕС. Цена таких желаний высока, но каждый день боевых действий все больше приближает Путина к достижению этих трех целей.

Такова жестокая правда, которую не желает видеть ни команда Байдена, ни команда Шольца. У них нет реалистичного ответа на такое развитие событий. Награждение Байдена орденом за заслуги — это хорошо, но он готовится к уходу с поста президента, а партнерство между Германией и США проваливает свой самый важный экзамен со времен президента Буша-старшего.

Комментарии читателей:

Scott Cee

Орден за заслуги, которых нет. Подходящая характеристика для Байдена.

Russell Lewis

Это фантазия — думать, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Американским политикам надо прекратить манить украинцев этой морковкой. Принимать их в альянс не имеет никакого смысла. НАТО не должна была расширяться, но теперь Соединенные Штаты субсидируют буквально каждого члена этого альянса. Американцы ничего не выгадают, если их втянут в войну из-за спора между Украиной и Россией.

James Mackey

Об этом надо говорить постоянно. Ответственность за это фиаско несут Обама и Байден. В феврале 2014 года Соединенные Штаты свергли избранное правительство Украины, заменив его враждебной России властью. Русские вршли в Крым, чтобы защитить свой Черноморский флот. Когда избрали Трампа, все успокоилось. Но тут приходит Байден, обещает Украине членство в НАТО, и Россия начинает военные действия. Россия много лет говорила Западу, что Украина — это красная черта, переходить которую нельзя. Если бы работала дипломатия, катастрофы удалось бы избежать. Обама и Байден.

Phillip Wall

Несколько лет назад кто-то признал, что Запад в целом "считал Украину стратегическим и экономическим захолустьем…слабым и коррумпированным государством, чья политика шла в русле теневой борьбы между олигархами" … Тем не менее, Wall Street Journal поддержала внешнюю политику неоконов, и это помешало изданию признать точность и разумность высказываний Джона Миршаймера и прочих ученых, которые критиковали Байдена/Харрис и неоконов-республиканцев.