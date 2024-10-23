Saab ускорит поставку ВС Швеции самолетов ДРЛОиУ S106 "ГлобалАй"

ЦАМТО, 22 октября. Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) объявило о подписании с компанией Saab контракта на ускорение поставки ВС Швеции двух ранее заказанных самолетов ДРЛОиУ S106 "ГлобалАй" (GlobalEye).

Контракт является официальным оформлением подписанного ранее в июне этого года соглашения, которое также предусматривало поставку третьего самолета S106 "ГлобалАй".

Решение ускорить поставку обусловлено принятыми на себя Швецией обязательством поддерживать Украину, которой страна передала два самолета ДРЛОиУ ASC-890.

По заявлению руководителя Департамента аэрокосмических систем FMV Ларса Хельмриха, поставка третьего S106 расширит боевые возможности ВС Швеции, а также усилит потенциал воздушной разведки НАТО.

Ранее в этом году власти Швеции объявили о передаче Украине в рамках 16-го пакета военной помощи двух самолетов ДРЛОиУ ASC-890 из состава ВС Швеции. Ускорение поставок новых самолетов "ГлобалАй" ВС Швеции необходимо для ликвидации появившегося пробела из-за поставки Киеву данной техники.

Как заявлено, первые два самолета будут поставлены в конфигурации, отличной от первоначально запланированной. После передачи ВС Швеции третьего самолета в полнофункциональной конфигурации они будут модернизированы для соответствия заданным требованиям.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2022 года Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) заключило с компанией Saab AB контракт стоимостью около 7,3 млрд. швед. крон (716 млн. долл.) на поставку двух новых самолетов ДРЛОиУ S106 "ГлобалАй". Поставки предполагалось выполнить к 2027 году. Контракт включал опционы на поставку до двух дополнительных самолетов.

В июне 2024 года Saab объявила о реализации опциона стоимостью около 2,6 млрд. швед. крон (около 250 млн. долл.) на поставку ВС Швеции в период с 2024 по 2029 год третьего самолета S106 "ГлобалАй".