Войти
Flotprom

С "дочки" финской Wartsila взыщут почти 4 млн евро в пользу "Северной верфи"

318
0
+1

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании 3,8 млн евро с Wartsila Solutions (дочерняя компания финского производителя судового энергетического оборудования Wartsila) в пользу судостроительного завода "Северная верфь".

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – цитирует Интерфакс со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Разгрузка дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА) М55Р на "Северной верфи"

"Северная верфь"


Как сообщалось ранее, в июле Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Wartsila в пользу "Северной верфи" 3,8 млн евро аванса по контракту, заключенному в сентябре 2020 года.

В начале 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи и заказы в РФ и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Летом того же года компания сообщила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из РФ.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

"Северная верфь", входящая в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК, находится под управлением банка ВТБ), строит для ВМФ России фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380/20385. Кроме того, предприятие строит коммерческие суда по заказу рыбопромышленных компаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
22350
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 14:13
  • 5201
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 07:26
  • 2
Запад внезапно осознал мощь БРИКС
  • 23.10 02:45
  • 0
Ответ на "TNI: Москва отказалась от этого "супертанка" и совершила большую ошибку"
  • 23.10 02:43
  • 1
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
  • 23.10 02:00
  • 1
Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий
  • 22.10 23:30
  • 0
О Т-72 и Т-90.
  • 22.10 22:41
  • 0
Еще о ПВО и средствах нападения с воздуха.
  • 22.10 20:50
  • 0
Ответ на тему ""Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?"
  • 22.10 20:00
  • 0
Ответ на "ПВО: настоящее и будущее"
  • 22.10 19:09
  • 0
Ответ на "TNI: российский Т-72 — величайший танк в мире"
  • 22.10 16:07
  • 0
ПВО: настоящее и будущее
  • 22.10 05:47
  • 0
Ответ на тему "У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)"
  • 22.10 05:46
  • 0
Ответ на "Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)"
  • 22.10 03:23
  • 3
У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)
  • 22.10 02:25
  • 1
"Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?