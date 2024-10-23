С "дочки" финской Wartsila взыщут почти 4 млн евро в пользу "Северной верфи"

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании 3,8 млн евро с Wartsila Solutions (дочерняя компания финского производителя судового энергетического оборудования Wartsila) в пользу судостроительного завода "Северная верфь".

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – цитирует Интерфакс со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Разгрузка дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА) М55Р на "Северной верфи" "Северная верфь"

Как сообщалось ранее, в июле Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Wartsila в пользу "Северной верфи" 3,8 млн евро аванса по контракту, заключенному в сентябре 2020 года.

В начале 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи и заказы в РФ и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Летом того же года компания сообщила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из РФ.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

"Северная верфь", входящая в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК, находится под управлением банка ВТБ), строит для ВМФ России фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380/20385. Кроме того, предприятие строит коммерческие суда по заказу рыбопромышленных компаний.