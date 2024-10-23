Америка должна возглавить переговоры, чтобы положить конец конфликту на Украине (The National Interest, США)

TNI: переговоры между США и Россией — необходимое условие для развязки конфликта

Если Америка не начнет договариваться с Россией напрямую, конфликт на Украине продолжится, пишет TNI. Сейчас речь идет уже не о возвращении территорий, а о том, останется ли Украина на карте. Если да, то это уже не полное поражение, а значит, почти успех, уверен автор.

Томас Грэм

Президент Украины Владимир Зеленский в последние недели неустанно рекламирует свой “план победы” западным союзникам и партнерам. Он не таит своей убежденности, что ключ к успеху Украины — в руках у США. Однако Вашингтон не только не проявил энтузиазма по поводу этого плана, но и высказал ряд встречных идей, как Киеву довести конфликт с Россией до удовлетворительного завершения. Это поистине поразительное увиливание от ответственности для страны, которая гордится своей ролью мирового лидера.

Чем же объясняется нежелание Вашингтона?

С самого начала конфликта администрация Байдена настаивает на том, что лишь сами украинцы вправе решать, когда и на каких условиях договариваться с Москвой. В конце концов это же они проливают кровь, защищая родину. До той поры администрация обещала свою поддержку.

Эта позиция может показаться добродетельной, но она искажает характер конфликта. А ведь он ведется не только за территориальную целостность и национальный суверенитет Украины.

Она встроена в более масштабный конфликт между Россией и Западом из-за будущего европейского порядка. Президент России Владимир Путин ясно дал это понять задолго до того, как ввел войска на Украину в феврале 2022 года. Двумя месяцами ранее он опубликовал проекты договоров США – Россия и НАТО – Россия о гарантиях безопасности для Москвы, а также других европейских государств, в которых Украина упоминалась лишь по касательной. Его основные требования сосредоточились на нейтрализации НАТО, ключевого столпа европейской безопасности, в котором он усматривал серьезную угрозу.

По мнению Кремля, США используют НАТО как инструмент для устранения России из борьбы великих держав. Он считает, что американская поддержка Украины диктуется как раз этой целью. По этим причинам Кремль мало заинтересован в диалоге с Украиной. Он хочет разговаривать с Вашингтоном напрямую, чтобы урегулировать как украинский конфликт, так и более обширную проблему европейской безопасности. Прямое общение с Вашингтоном также придаст России веса как великой державе.

Хотя Кремль ошибается относительно целей США, верно, что Америка — важнейший партнер в решении его проблем безопасности. Будучи главным гарантом безопасности Европы, США могут единолично изменить расклад в области безопасности на континенте, чтобы удовлетворить чаяния России или, наоборот, дать им отпор. Одно то, что Украина настаивает на железных гарантиях безопасности от США для успешных переговоров, лишь подчеркивает их стержневую роль в урегулировании конфликта.

Таким образом прямые переговоры между США и Россией — необходимое условие для окончания боевых действий. Однако их недостаточно.

Переговоры должны влиться в более обширную дипломатическую сеть, куда войдут различные сочетания стран, работающих над конкретными вопросами, вытекающими из конфликта. Например, двусторонний канал Киев – Москва необходим для решения технических вопросов, связанных с окончанием боевых действий, таких как обмен военнопленными и соблюдение линии соприкосновения, разделяющей противников. Европейцам придется участвовать в обсуждениях более широкой проблемы безопасности континента, включая возможные соглашения о контроле вооружений для разрядки напряженности вдоль границы между НАТО и Россией, которая сейчас простирается от Баренцева моря до Черного. Не исключено даже, что в качестве гарантов окончательного урегулирования будут привлечены неевропейские страны, включая Китай.

Все эти переговоры будут проходить в разном темпе. Задача заключается в том, чтобы заставить их двигаться в одном направлении. Здесь решающее значение будет иметь роль США. Это держава лучше всего подходит для координации позиций Запада и Украины, поскольку играет главную роль в любых отношениях с Москвой.

Умение быть лидером

Вряд ли это объясняется уверенностью Вашингтона в том, что Украина победит на поле боя и сможет диктовать условия Москве. Скорее, с самого начала он заявил о поддержке Киева, дабы упрочить его позицию за столом переговоров.

Возможно, есть и другие соображения. Для начала, Вашингтон не хочет даровать злонамеренной России легитимность, к которой она стремится как великая держава, и не намерен раздувать роль Путина на мировой арене.

Он также не заинтересован в содействии такому урегулированию, при котором Украина и Запад признают, что Россия фактически контролирует обширную полосу украинской территории. Вряд ли это засвидетельствует, что агрессия наказуема. Наоборот, это докажет, что можно невозбранно нарушать нормы европейской безопасности — в частности, добиваться территориальных изменений силой. Подать это как победу в борьбе демократии с тиранией, как сформулировал конфликт президент Джо Байден, будет практически невозможно.

Однако если Америка не возьмет ситуацию в свои руки и не начнет договариваться с Россией напрямую, конфликт на истощение продолжится, а цена для Украины — в потерянных человеческих жизнях, разрушенном имуществе и, вероятно, утраченных территориях — лишь возрастет. Учитывая все ставки, Вашингтону необходимо срочно пересмотреть критерии успеха так, чтобы сделать его достижимым за столом переговоров.

Это почти наверняка повлечет за собой смещение акцента с территориальной целостности Украины на сохранение ее независимости и суверенитета, а также неуклонную интеграцию в евроатлантическое сообщество — которая достижима, даже если Киев уступит территорию России. Важно то, что это сорвет стратегический замысел Москвы покорить всю Украину. Победа, разумеется, будет далека от полной, но даже частичный успех вместо поражения, — это отнюдь не мелочь в масштабном конфликте.

Вряд ли нынешняя администрация сможет предпринять такую переоценку в последние месяцы своего срока. Однако ее преемнице следует заняться этим всерьез, если она хочет показать себя мировым лидером, способным положить конец конфликту — по крайней мере, с частичным успехом для Украины и Запада.

Томас Грэм — заслуженный научный сотрудник Совета по международным отношениям, занимал должность старшего директора по России в аппарате Совета национальной безопасности при администрации Джорджа Буша-младшего