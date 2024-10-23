Может ли БРИКС наконец-то одержать победу над Западом? (Foreign Policy, США)

FP: БРИКС ищет способы избавиться от тирании доллара

Важной темой на саммите БРИКС станет работа над альтернативами господству доллара, пишет FP. От его тирании хотят избавиться все страны объединения. Двигаясь в этом направлении, они не просто готовятся к постамериканскому миру, а стремятся ускорить его наступление.

Кит Джонсон

Одним из самых примечательных событий последних 25 лет стало то, что придуманная инвестиционным банкиром случайная аббревиатура для квартета стран с развивающейся рыночной экономикой превратилась в лозунг сопротивления.

Страны БРИКС — или БРИКС+, поскольку изначально в состав группы входили Бразилия, Россия, Индия, Китай, а затем и ЮАР, — на этой неделе собираются на свой главный саммит в блистательной Казани на берегах Волги. На повестке дня первого в этом году полноценного саммита после официального включения в состав Ирана, Египта, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратов, как обычно, будут стоять вопросы создания действительно многополярного мирового порядка, который бросит вызов гегемонии США и Запада. Важной частью этого проекта, особенно для таких пострадавших от санкций участников, как Иран и Россия, станут усилия по выработке жизнеспособных альтернатив глобальному господству доллара США.

В этом году, спустя 23 года после того, как банкир Goldman Sachs Джим О'Нил (ныне лорд О'Нил) придумал термин "БРИКС" как удобное сокращение для обозначения экономик будущего, главный для многих вопрос заключается в том, сможет ли этот все более разносторонний клуб создать реальную альтернативу международному порядку, возглавляемому Западом. Или же он превратится просто в бойцовский клуб для желающих.

"Для России это важный этап — показать Западу, что страна не изолирована. Будет очень интересно понаблюдать, насколько другие государства готовы пойти на поводу у России — сделать БРИКС более антизападным, чем он есть сейчас", — считает Оливер Штуенкель, эксперт по БРИКС в Фонде Жетулиу Варгаса, университете и аналитическом центре в Бразилии.

"Бразилия и Индия явно хотят противостоять этому миропорядку, поэтому саммит в Казани даст нам действительно интересное представление об истинной политической динамике на глобальном Юге между странами БРИКС", — считает он.

Расширенная группа БРИКС действительно очень разнообразна. В нее входят марксистско-ленинская сверхдержава и реваншистское авторитарное государство. В союз вошли самая крупная демократия в мире и самая крупная в Латинской Америке. Среди новых членов — страны, находящиеся под зонтиком безопасности США, и страны, находящиеся под американскими санкциями. В число потенциальных членов сообщества могут входить даже такие страны НАТО, как Турция, и такие мировые изгои, как Северная Корея и Сирия.

Запад, если он вообще обращает внимание на БРИКС, склонен отвергать это объединение как бессвязную мешанину. Однако существует общая нить, столь же прочная, как и та, что лежала в основе Бандунгской конференции 1955 года, которая дала старт усилиям глобального Юга по созданию "смелого нового мира".

За пределами Вашингтона, стран G7 и Европейского союза трудно оценить, насколько велико возмущение лицемерием и гегемонией Запада, а также то, насколько сильно все эти страны недовольны сложившимся миропорядком. Это способствует сплочению членов БРИКС. Особенно ярко такая тенденция проявилась в таких вопросах, как конфликт на Ближнем Востоке, усиление американских санкций и чрезмерные издержки для стран со средним уровнем дохода, связанные с заоблачными привилегиями доллара.

"Это не единый блок, однако это их единое заявление о стремлении к альтернативному глобальному порядку. И оно поступает от крупных экономик", — говорит Асли Айдынтасбас из Института Брукингса.

Странам БРИКС потребовалось восемь лет, чтобы превратить свою случайную аббревиатуру в полноценное объединение, и еще шесть лет, чтобы начать закладывать основы альтернативного глобального порядка. К 2015 году у БРИКС появился банк под названием Новый банк развития (НБР), который должен был стать альтернативой кредиторам, доминирующим на Западе, таким как Всемирный банк. В какой-то степени это сработало: в прошлом году НБР планировал выдать кредитов на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов по сравнению с 73 миллиардами долларов, выделенными двумя финансовыми структурами Всемирного банка. Несмотря на то, что "Банк БРИКС" стремится увеличить объем недолларовых кредитов, он все еще сталкивается с реальностью. НБР пришлось приостановить операции в России, одной из стран-участниц, из-за санкций США в отношении Москвы.

Однако за прошедшие годы страны-участницы также наладили невидимые, но чрезвычайно важные связи, проводя постоянные встречи на рабочем уровне для углубления отношений в области торговли и инвестиций, дипломатии, права, финансов и многого другого. В основе лежит идея о том, что развивающиеся экономики не смогут вырваться вперед, если они не потеснят левиафана.

Идеи, лежащие в основе БРИКС, — реформирование глобального управления и повышение политического и финансового суверенитета. Сегодня они еще достаточно масштабны, чтобы вместить в себя весь разросшийся состав участников. (Хотя и не всегда: Аргентина была готова вступить в союз, пока новоизбранный президент Хавьер Милей, сторонник более глубокой долларизации, не отклонил заявку своей страны).

Все страны, особенно те, которые вступили в БРИКС и обладают не столько геополитическим влиянием, сколько экономическим весом, заинтересованы в реформировании системы управления миром. Это означает пересмотр принципов работы Организации Объединенных Наций, выделения квот и лидерства в многосторонних финансовых институтах, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), и многое другое.

Все они в большей или меньшей степени придерживаются принципа безусловного признания суверенитета как организующего принципа международных отношений. Они больше похожи на вестфальцев, чем на дортмундскую "Боруссию". Вмешательство Запада, особенно США, в такие сферы, как права человека, верховенство закона, внутренняя политика и дипломатия, раздражает их не только тем, что оно нежелательно, но и тем, что оно зачастую лицемерно.

Все эти страны в большей или меньшей степени разделяют вполне понятное желание избавиться от тирании доллара. Даже такие стойкие союзники США, не входящие в БРИКС, как Франция и Германия, страдают от оков зеленого доллара.

И все они, в той или иной степени, представляют себе мир, в котором Запад, переживающий упадок, больше не будет единственной силой в мире. Это заставляет их готовиться к тому, что наступит после, если не поспешить уже сейчас. Это касается даже таких перспективных членов, как Турция, которая последние два десятилетия балансировала между Западом и остальным миром.

"БРИКС пользуется популярностью, потому что страны стремятся застраховать свои риски на случай наступления постамериканского порядка", — считает Айдинтасбас. "БРИКС — это страховой полис для многих из этих стран".

Однако проблема — и она особенно актуальна для таких членов, как Бразилия и Индия, которые рассматривают БРИКС как воплощение своих предпочтений в отношении внеблоковой внешней политики, — заключается в том, что этот союз в значительной степени ориентирован в одном направлении. С учетом того, что к России и Китаю, занимающим жесткую антиамериканскую позицию, присоединился Иран, этот союз становится не столько клубом, готовящимся к постамериканскому миру, сколько группой, стремящейся ускорить его наступление. Это, пожалуй, самая серьезная трещина в блоке, которую, возможно, будет трудно преодолеть.

Первое десятилетие своего существования БРИКС жил в мире без явной холодной войны. "Теперь, в условиях геополитической напряженности, странам приходится задумываться о том, стоит ли быть частью БРИКС. Будет ли это вызывать реальные трения в их отношениях с Западом", — говорит Штуенкель. "Россия вместе с Китаем намеренно пытаются интегрировать БРИКС в китайско-российский мировой порядок, часть китайско-центричной глобальной структуры".

С момента своего основания БРИКС гораздо больше заявлял о создании нового мирового порядка, чем делал что-то конкретное для его создания. Одна из областей, в которой члены БРИКС, возглавляемые Китаем, проявляют особую активность, — это финансы. Свержение доллара было и будет главной целью БРИКС. Прошлогодний саммит завершился подготовкой четкого плана, чтобы воплотить это в жизнь.

Члены БРИКС по-разному относятся к ведущей роли доллара, который пока объединяет их, но в то же время подчеркивает трещины, которые только и ждут, чтобы углубиться. Для некоторых стран, таких как Китай, Россия и Иран, альтернатива доллару означает возможность защитить свою экономику от санкций. Россия и Иран уже находятся в экономической осаде, а Китай провел последние несколько лет, укрепляя свои финансовые позиции. Замораживание и возможный арест Западом зарубежных активов центрального банка России в начале 2022 года остается наглядным и поучительным примером для стран, опасающихся, что они могут оказаться следующими, даже если они не стремятся вторгнуться к суверенному соседу.

Благодаря тому, что доллар остается самой ходовой валютой для международной торговли и основной валютой в хранилищах центральных банков, а американские банки в конечном итоге участвуют почти в каждой долларовой транзакции, сфера действия американских санкций глобальна и сокрушительна. Россия и Китай потратили последние несколько лет на создание альтернативы западным платежным системам не из альтруизма. Они строят спасательные капсулы.

Другие члены БРИКС тоже недовольны доминированием доллара, но не потому, что боятся санкций как таковых (хотя некоторые, например Эфиопия, боятся). Их беспокоит то, что доллар доминирует в их экономической жизни, а они не могут повлиять на него. Многие из них являются экспортерами сырья, и у них нет иного выбора, кроме как торговать в долларах, поскольку рынки сбыта по-прежнему деноминированы в долларах. Нехватка долларов может парализовать торговлю и подкосить государственные финансы. Все они подвержены влиянию решений Федеральной резервной системы США относительно процентных ставок, которые могут привести к снижению стоимости их денег, росту инфляции, сокращению остатков капитала и увеличению госдолга.

Реальность такова, что доллар по-прежнему доминирует. В последние годы он увеличил свою долю в международных сделках и остается основной (хотя и с падающей популярностью) валютой, которую выбирают центральные банки. Доля китайского юаня в международной торговле немного увеличилась, но это объясняется главным образом тем, что Китай — очень крупная торговая держава, и большая часть торговли этой валютой приходится на китайских контрагентов, которые либо покупают, либо продают ее. Примечательно то, что устойчивость доллара объясняется тем, что он остается предпочтительной валютой для третьих стран, полностью удаленных от Соединенных Штатов. Хотя Россия и Китай предприняли шаги по расширению использования юаня в своей увеличивающейся международной торговле, а Китай заключил несколько символических сделок по продаже нефти с оплатой в юанях, это вряд ли является предвестником создания мировой валюты.

"Легко жаловаться на существующую парадигму. Однако гораздо сложнее представить себе, как будет выглядеть реалистичная альтернатива", — отмечает Роберт Грин, эксперт Фонда Карнеги (Организация, признанная в России выполняющей функции иноагента — прим. ИноСМИ) за международный мир и вице-президент финансовой консалтинговой компании Patomak Global Partners. "Есть разница между увеличением объема использования юаня для платежей и фактической дедолларизацией".

Существует и сопутствующая проблема, связанная с расширением БРИКС и его амбициями по замене доллара. В действительности страны со средним экономическим развитием больше зависимы от доллара США, чем крупные экономики, такие как Китай. Для целого ряда стран практически невозможно даже торговать валютами, не говоря уже о платежах, не используя доллар в качестве посредника. Чем масштабнее будет становиться БРИКС, тем сильнее будет привязанность к доллару для ее членов.

Наконец, существует философская проблема, связанная с попытками объединения создать альтернативу доллару, в то время как единственной серьезной альтернативой является юань.

Китай добился больших успехов в технических сферах, таких как расширение двусторонних своповых кредитных линий, чтобы сделать китайскую валюту легкодоступной для стран-партнеров, и создал параллельную платежную систему, которая может обойти контролируемую Западом платформу SWIFT, следящую за транзакциями между банками. Китай даже финансирует перспективных членов БРИКС, таких как Аргентина, выделяя им достаточное количество юаней, чтобы они могли погасить свои долларовые долги перед такими организациями, как МВФ. Все это в какой-то мере обеспечивает альтернативу доллару, в некоторых случаях и в определенное время.

Но если единственный способ свергнуть доллар и тем самым уничтожить Вашингтон — это сделать Китай финансовым хозяином мира, то это не приведет к созданию многополярной системы. Это просто смена одного хозяина на другого.