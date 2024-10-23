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ЦАМТО

МНО Польши намерено приобрести тяжелые транспортные вертолет CH-47F "Чинук"

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Рендер CH-47F Chinook в составе ВВС Германии
Рендер CH-47F Chinook в составе ВВС Германии.
Источник изображения: defbrief.com

ЦАМТО, 22 октября. МНО Польши рассматривает возможность приобретения тяжелых транспортных вертолетов, включая CH-47F "Чинук" компании Boeing, для устранения критического дефицита в возможностях по воздушной перевозке войск и грузов.

Как сообщает Armyrecognition.com, 15 октября в интервью Portal Obronny министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул необходимость приобретения тяжелых транспортных вертолетов для устранения логистических пробелов.

По его словам, в польских вооруженных силах существует необходимость в более крупных вертолетах, способных перевозить тяжелые грузы и большее количество солдат в труднодоступные районы, а также облегчающих эвакуацию персонала. Министр также отметил, что заказ может быть оформлен в ближайшее время.

Издание отмечает, что решение соответствует продолжающимся усилиям Польши по модернизации своих вооруженных сил после начала боевых действий на Украине. Несмотря на приобретение многочисленных платформ, включая танки M1A2 "Абрамс", истребители F-35A и артиллерийские системы HIMARS, отсутствие тяжелых транспортных вертолетов остается заметным пробелом в возможностях польских ВС. Срочность в такой потребности стала очевидной во время спасательных операций после шторма "Борис", который вызвал масштабное наводнение в Польше. Произошедшие события подчеркнули необходимость в вертолетах, способных перевозить большее количество людей, припасов, тяжелых материалов и оборудования.

В то время как ВМС Польши уже приобрели четыре вертолета AW-101 для выполнения противолодочных задач, которые также относятся к категории тяжелых транспортных вертолетов, Косиняк-Камыш упомянул о возможной покупке вертолета CH-47F "Чинук" американской Boeing. Данная платформа уже находится на вооружении нескольких стран-членов НАТО, и ее совместимость в странах альянса может стать решающим фактором в выборе МО Польши. Например, Германия назвала именно эту причину, решив в 2022 году приобрести 60 таких машин.

Другим вариантом для Польши может стать CH-53K "Кинг Сталлион", предлагаемый Sikorsky, дочерней компанией Lockheed Martin. Однако "Чинук", по все вероятности, имеет преимущество из-за уже оформившейся интеграции в силы НАТО и соглашения о сотрудничестве с Boeing в области обороны.

Количество вертолетов, которые Польша планирует приобрести, пока не разглашается. Эта информация, по всей видимости, станет известна после публикации Конгрессу США уведомления со стороны Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (DCSA) МО США.

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
AW-101
CH-47 "Чинук"
CH-53
F-35A
HIMARS
M1 Abrams
Компании
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