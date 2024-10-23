Вместе с аппаратами "Ионосфера-М" запустят 53 попутных спутника

Это станет новым рекордом

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Предстоящий в ноябре пуск с космодрома Восточный станет рекордом в истории отечественной космонавтики - на орбиту планируется одновременно запустить 55 российских спутников, следует из сообщения Роскосмоса.

"Запуск гелиогеофизических космических аппаратов "Ионосфера-М" №1 и №2 и 53 попутных малых спутников ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" запланирован в ноябре 2024 года с космодрома Восточный", - говорится в сообщении госкорпорации. Там отметили, что попутные спутники прибыли на космодром, где сейчас проходят электрические испытания.

Предыдущий рекорд был установлен в июне 2023 года. Тогда на орбиту отправился гидрометеорологический аппарат "Метеор-М" №2-3 и 42 попутных спутника, из них 39 отечественного производства.

Четыре спутника "Ионосфера-М" и один аппарат "Зонд-М" войдут в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга геофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем.