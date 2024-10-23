Стратегические "Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Марий-Эл

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Йошкар-Олинской дивизии (Марий Эл) РВСН на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", сообщило министерство обороны РФ.

"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства", - сказано в сообщении, размещённом во вторник на сайте российского военного ведомства.

По его данным, "расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам".

"Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях", - сказано в сообщении. 18 октября Минобороны РФ сообщило об учениях со стратегическими "Ярсами" в Тверской области.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Официально сообщалось, что "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах в настоящее время составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент её стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.