Финляндия наращивает экспорт оружия

ЦАМТО, 22 октября. Согласно отчету аналитического центра по вопросам мира и безопасности SaferGlobe, в прошлом году Финляндия экспортировала оружие военного и гражданского назначения на общую сумму 333 млн. евро.

Как сообщает финское новостное агентство Yle, этот результат является самым высоким показателем, зафиксированным с 2002 года, когда аналитический центр впервые начал отслеживать экспорт вооружений Финляндией.

Анализ показал, что объем экспорта оружия военного назначения составил около 192 млн. евро, а гражданского – 141 млн. евро. Большая часть экспорта оружия военного назначения приходится на страны Европы, а более половины стоимости гражданского оружия – на США, Канаду и Австралию.

SaferGlobe – финский аналитический центр, который, согласно его веб-сайту, сосредоточен на "изучении и разработке инструментов для содействия прочному миру и безопасности".

Недавнее исследование государственной инвестиционной компании Finnish Industry Investment (Tesi) показало, что оборонная промышленность Финляндии демонстрирует "устойчивый рост".