В Microsoft рассказали о доверии к ИИ

В Microsoft призвали отказаться от ИИ в случае недоверия новым технологиям

Руководитель корпорации Microsoft Сатья Наделла рассказал о будущем искусственного интеллекта (ИИ). Его слова передает издание TechRadar.

Выступая на конференции Microsoft AI Tour в Лондоне, Наделла прокомментировал сообщения, что многие пользователи не доверяют ИИ. «В конечном итоге доверие к технологии станет основой всего распространения», — заявил топ-менеджер. По его словам, если человек не доверяет ИИ, то его не стоит призывать пользоваться подобными инструментами. Однако такое отношение к искусственному интеллекту, по словам Наделлы, не позволит ему распространиться быстро.

По словам Сатьи Наделлы, инструменты ИИ окажут на человечество глубокое влияние. Прорыв в этой области станет возможен благодаря новым формам вычислительных интерфейсов, улучшенным возможностям рассуждений и улучшенным возможностям контекста и памяти.

Сервис ИИ Copilot руководитель Microsoft назвал «когнитивным усилителем», способным дополнить интеллект человека и повысить его продуктивность. «Когда-нибудь запуск собственной вариации чат-бота окажется не более сложным, чем создание электронной таблицы Excel», — подытожил Наделла.

В середине октября немецкие ученые оценили пользу искусственного интеллекта (ИИ) и чат-ботов в предоставлении медицинских консультаций. Согласно исследованию, конкретно чат-бот Copilot от Microsoft давал одобренные специалистами советы лишь в 54 процентах случаев.