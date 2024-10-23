Для австралийского флота заказали крупную партию зенитных ракет из США

Власти Австралии заключили соглашение о покупке американских зенитных ракет семейства SM на сумму 4,7 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера страны Ричарда Марлза.

В документе отмечается, что для укрепления систем противовоздушной и противоракетной обороны подписано соглашение с Соединенными Штатами о приобретении ракет средней дальности SM-2 версии Block IIIC и большой дальности SM-6 на общую сумму 7 млрд австралийских долларов (4,7 млрд долларов США).

Запуск зенитной ракеты SM-2 на эсминце "Хобарт", Австралия YouTube

"SM-2 и SM-6 являются самыми передовыми средствами противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Они будут поэтапно интегрированы в состав вооружения на всех эсминцах класса "Хобарт" ВМС Австралии, а затем и на фрегатах класса "Хантер", – указал министр.

Марлз также отметил, что ракеты SM-2 и SM-6 станут частью эшелонированной ударной и противоракетной обороны надводного боевого флота, дополнив зенитные ракеты ESSM и крылатые ракеты NSM, уже состоящие на вооружении ВМС Австралии.

"Это еще один пример того, как правительство премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе модернизирует вооружение армии и флота, повышая обороноспособность национальных вооруженных сил", – подчеркнул он.

Полуактивные зенитные ракеты средней дальности SM-2 используются в основном для борьбы с противокорабельными ракетами и ракетами класса "поверхность–поверхность", а также с авиацией. Однако они не подходят для защиты от баллистических ракет.

Ракеты SM-6 оснащены активной системой наведения, которая самостоятельно сопровождает цели с помощью собственного радара на максимальной дальности свыше 400 км.