Ледовый класс: корабли ВМФ РФ завершили арктический поход

Отрабатывались задачи по защите побережья страны и Северного морского пути

В Североморск вернулся отряд кораблей ВМФ РФ, совершивший дальний арктический поход. В ходе плавания военные моряки провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов России в Арктике, в том числе и трассы Северного морского пути. Этот арктический поход был тринадцатым по счету. Эксперты отмечают, что в сложившейся военно-политической ситуации важно иметь подготовленные силы, которые обеспечат российский суверенитет над Арктическим регионом.

Интересы России в Арктике

В состав отряда входили большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и большой морской танкер «Сергей Осипов», сообщили в Минобороны РФ.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов поздравил североморцев, принимавших участие в походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой. Он отметил, что завершившийся поход еще раз доказывает, что Северный флот успешно решает задачи по защите национальных интересов России в Арктическом регионе.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов во время встречи экипажей кораблей отряда обеспечения Северного флота после завершения 13-го арктического дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана Источник изображения: Фото: ТАСС/Ледовый класс

Во время похода корабли Северного флота провели более 80 корабельных боевых и судовых учений, причем в 13 эпизодах было отработано применение корабельного оружия.

В ходе них ставились учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности РФ в Арктической зоне, а также по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике.

Например, были проведены учения по противороботовой и противовоздушной обороне, включая стрельбы зенитным ракетным комплексом «Кинжал», аварийно-спасательные, а также операции по защите важных морских объектов экономической деятельности. Кроме того, в Дудинке были отработаны учения по освобождению порта, условно захваченного террористами.

Стрельбы зенитным ракетным комплексом «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В середине сентября отряд вошел в северную часть Тихого океана — в залив Креста Берингова моря. Находясь там, он принял участие в учениях «Океан-2024». Там его корабли выступали в роли противника наших основных сил. По отряду «отработали» переброшенные из района Петропавловска-Камчатского береговые ракетные части, вооруженные комплексом «Бастион».

Кроме того, силы отряда провели десантную операцию на Чукотском полуострове в районе мыса Ванкарем. После чего корабли развернулись и начали путь домой.

В районе острова Врангеля корабли сопровождал ледокол «Урал». Он должен был помочь преодолеть ледовые поля, вероятность появления которых осенью в этом районе довольно высокая.

Ледокол «Урал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В итоге группировка кораблей Северного флота прошла за 78 дней 11 тыс. миль, охватив акваторию всех арктических морей — от Баренцева до Берингова.

Действия по защите Севморпути

Значение таких походов обусловлено ролью, которую играет Северный морской путь в экономике страны, обеспечении ее суверенитета над особой экономической зоной в Арктике, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— В ходе них отрабатываются действия на перспективу по обеспечению безопасности Севморпути, контролю и обеспечению безопасности государственной границы в надводной и подводной среде, — отметил он. — Также осуществляется контроль за особой экономической зоной и сектором Арктики. Это очень важно. В этих походах нарабатывается опыт плавания по полярным морям Северного Ледовитого океана, которые имеют свою очень сложную специфику. Это работа на будущее.

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Адмирал отметил, что сейчас такие походы особенно актуальны.

— Недружественные России страны заявляют свои претензии на Арктику, — подчеркнул Сергей Авакянц. — В том числе они строят далеко идущие планы на нашу экономическую зону и Севморпуть. В этой ситуации очень важно работать на опережение и иметь достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность СМП и наш суверенитет над Арктическим регионом. Эту задачу может решить только Военно-морской флот России.

Военно-морской флот России во много изолирован — это географическая данность, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Северный флот действует в Арктике, Тихоокеанский — в Тихом океане, Балтийский и Черноморский по-своему изолированы в одноименных морях, — напомнил он. — Севморпуть важен нам по той причине, что позволяет маневрировать силами между Северным и Тихоокеанским флотами. Переброска сил между флотами, их концентрация, ознакомление экипажей с новыми театрами военных действий незаменимы для нашего ВМФ. И арктические походы играют здесь очень важную роль. Нам необходимо их продолжать.

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Эксперт напомнил, что все дальние походы играют важную роль в боевой подготовке флота.

— В России исторически учили моряков в море, — отметил он. — Это нормальная практика. Летчик не может жить без воздуха, ну а моряк — без океана. Любой дальний поход важен с точки зрения подготовки экипажей кораблей.

Значение Севморпути

Интерес к участию в освоении Арктического региона сегодня проявляют многие страны. Его подогревает то, что на шельфе Северного Ледовитого океана найдены перспективные залежи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. Отступающие льды освободили акваторию Северного морского пути, сделав его коммерчески привлекательным — он значительно короче и рентабельнее других маршрутов между Азией и Европой.

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В перспективе по нему смогут перевозить до половины общего объема евро-азиатских грузов стоимостью в сотни миллиардов долларов. При этом Севморпуть — исторически сформировавшаяся российская транспортная артерия.

В последние десятилетия Россия активно развивает инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия СМП. На северных островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на которых начали нести дежурство истребители.

Отрабатывается переброска сил в Арктику из других регионов. В частности, корабли Северного флота в ходе маневров тренировали высадку морских десантов вдоль Северного морского пути. В этих учениях были задействованы подразделения морской пехоты и арктических мотострелков.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев Источник изображения: iz.ru

Справка «Известий» Первый арктический поход состоялся в период 12–28 сентября 2012 года. Его совершил ТАРКР «Пётр Великий», который прошел порядка 4 тыс. морских миль в водах Баренцева, Карского и моря Лаптевых. В Карском море крейсер вошел в состав отряда кораблей и судов, включавших БПК «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Чабаненко», БДК «Александр Отраковский» и спасательные буксиры «Памир» и «Алтай». Второй поход состоялся 3 сентября – 1 октября 2013-го. В нем участвовали ТАРКР «Петр Великий», БДК «Оленегорской горняк» и «Кондопога». Они прошли более 4 тыс. морских миль, выполняя задачи в морях Лаптевых, Карском и Баренцевом. Впервые в истории России в Арктике была проведена уникальная операция, в которой для совместного решения общей задачи был задействован весь отечественный атомный надводный флот: тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Петр Великий» и четыре атомных ледокола госкорпорации «Росатом» — «Ямал», «Вайгач», «50 лет Победы» и «Таймыр». Ледоколы обеспечили проводку отряда кораблей и судов в сложнейшей ледовой обстановке в проливе Матисена и на подходах к проливу Вилькицкого. В состав отряда помимо упомянутых выше боевых кораблей вошли морской буксир «МБ-100», килекторные суда «КИЛ-164», «КИЛ-31» и «Александр Пушкин», спасательный буксир «Памир», танкер «Дубна» и вспомогательное судно «Печора». Отряд также доставил на остров Котельный личный состав, технику и вооружение для создаваемой 99-й тактической группы и восстановления аэродрома «Темп». Третий поход прошел 6 сентября – 9 октября 2014 года. В состав отряда входили БПК «Адмирал Левченко», БДК «Георгий Победоносец» и «Кондопога», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно «Александр Пушкин». Они прошли более 4 тыс. морских миль, дважды преодолевали районы со сложной ледовой обстановкой на границе Карского моря и моря Лаптевых в сопровождении атомных ледоколов госкорпорации «Росатом». Были доставлены грузы на базу на острове Котельный (99-я тактическая группа). Проведены ракетные стрельбы комплексами «Рубеж» и «Панцирь-С1» и учения боевых кораблей и 99-й тактической группы по защите арктической островной зоны и морского побережья. Четвертый поход проходил 16 августа – 10 октября 2015 года. Его совершили БПК «Североморск», БДК «Кондопога» и «Георгий Победоносец», килекторы «КИЛ-164» и «Александр Пушкин», танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир». Проводились учения арктических подразделений и морской пехоты по охране и обороне промышленных объектов на полуострове Таймыр. Пятый поход состоялся 30 августа – 7 октября 2016 года. В состав отряда кораблей вошли БПК «Вице-адмирал Кулаков», БДК «Кондопога», спасательный буксир «Памир», килектор «КИЛ-164», транспорт вооружения «Академик Ковалев», танкер «Дубна» и гидрографическое судно «Визир». За время похода было пройдено около 9 тыс. миль в акваториях Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых. Впервые корабли Северного флота встретились в Арктике с кораблем тихоокеанского флота БПК «Адмирал Пантелеев», с которым и провели совместные учения. Также впервые в рамках одного похода отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота успешно выполнил задачи на островных территориях четырех арктических архипелагов: на Новосибирских островах, на Северной Земле, на Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле. Шестой поход состоялся 10 августа – 4 октября 2017 года. В нем приняли участие БПК «Североморск», БДК «Александр Отраковский», «Кондопога» и «Георгий Победоносец», килекторное судно «КИЛ-164», танкер «Сергей Осипов», гидрографическое судно «Сенеж» и спасательный буксир «Памир». Отряд прошел более 6 тыс. морских миль до Новосибирских островов в море Лаптевых через акватории Баренцева и Карского морей, а также по реке Енисей до порта Дудинка. Проведены учения по охране и обороне промышленных объектов в Арктике силами 80-й арктической бригады и частями ВДВ и спецназа. Проведены четыре морские десантные операции. Впервые состоялось десантирование тяжелой техники на мыс Челюскин — самую северную точку Евразийского континента. Впервые в истории БПК «Североморск» зашел в порт Дудинка. Седьмой поход состоялся в период 8 августа – 16 октября 2018 года. В состав отряда входили БПК «Вице-адмирал Кулаков», БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», ледокол «Илья Муромец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно «КИЛ-143». Отряд прошел более 9 тыс. морских миль. В ходе похода корабли и суда дошли до акватории Тихого океана и приняли участие в учениях «Восток-2018», в рамках которых состоялось двустороннее учение по обеспечению безопасности в Арктике на Чукотке, а также спасательная операция в Беринговом проливе и Беринговом море. Восьмой поход состоялся 5 августа – 29 сентября 2019 года. В состав отряда входили БПК «Вице-адмирал Кулаков», БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательный буксир «Памир», танкер «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец». Они прошли более 5,6 тыс. миль по трассе Северного морского пути, побывав у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр. Девятый поход состоялся в период 5 августа – 25 октября 2020 года в составе восьми кораблей и судов: БПК «Североморск», БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», спасательный буксир «Памир», танкер «Сергей Осипов», килекторное судно «КИЛ-143» и ледокол «Илья Муромец». Корабли и суда прошли более 8 тыс. морских миль по всей трассе Севморпути до Берингова моря и обратно. Впервые в истории арктических походов группировка обогнула архипелаг Северная Земля с севера. Десятый поход состоялся 10 августа – 11 октября 2021 года. Его совершили БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец», танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир». Было пройдено 12 тыс. морских миль, проведен ряд учений в акваториях Баренцева и Карского морей и в море Лаптевых, а также в порту Дудинка и в районе якутского поселка Тикси. Одиннадцатый поход состоялся 10 августа – 10 октября 2022 года. В состав отряда кораблей вошли БПК «Адмирал Левченко», БДК «Александр Отраковский», танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир». За время похода корабли прошли более 9 тыс. морских миль по арктическим морям и Енисею. Была произведена высадка десанта на мысе Челюскин. Двенадцатый поход состоялся 10 августа – 12 октября 2023 года. В нем участвовали БПК «Вице-адмирал Кулаков», БДК «Александр Отраковский», танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Алтай». В ходе него было пройдено более 10 тыс. миль. География учений охватила акватории арктических морей от архипелага Франца-Иосифа до Новосибирских островов.

Дмитрий Болтенков

Богдан Степовой

Андрей Федоров