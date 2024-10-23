Конструкторскому бюро ОСК "Алмаз" исполнилось 75 лет

ЦАМТО, 22 октября. Со дня основания Центрального морского конструкторского бюро ОСК "Алмаз" 22 октября исполняется 75 лет.

Конструкторское бюро ОСК "Алмаз" – ведущее в России предприятие по проектированию скоростных боевых катеров, боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, десантных кораблей на воздушной подушке, кораблей противоминной обороны, а также кораблей и судов специального назначения и плавучих доков. По номенклатуре и сложности разрабатываемых проектов бюро занимает лидирующее положение среди отечественных проектных организаций.

Поздравляя коллектив конструкторского бюро с юбилеем, генеральный директор АО "ОСК" Андрей Пучков отметил, что "работа предприятия началась с создания лучшего в то время отечественного торпедного катера проекта 183. С тех пор специалистами, трудившимися в КБ в разные годы, было разработано множество уникальных проектов, позволивших увеличить боевую мощь Военно-морского флота страны. "Алмаз" стоял у истоков создания первых ракетных катеров и амфибийных кораблей на воздушных крыльях и воздушной подушке. Легендарные "Ураган", "Зубр", "Мурена-Д" "Джейран" и многие другие принесли бюро мировую известность. Сегодня самыми массовыми из современных кораблей российского флота являются разработанные на предприятии корветы проекта 20380, которыми по праву гордится наша корпорация. Огромное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России имеют новейшие пограничные сторожевые корабли проекта "Океан" и тральщики "Александрит"".

В 2024 году "Алмаз" представил серию принципиально новых разработок судов ледового класса для Северного морского пути, позволяющих выполнять задачи по обеспечению безопасной перевозки пассажиров, транспортировки грузов, выполнению подводно-технических работ и работ по расчистке акваторий Дальнего Востока и Арктики.

"Впереди у нас с вами работы много. В том числе, по изменению подходов в проектировании, которые должны помочь предприятиям корпорации повысить серийность производства, перейти на новый технологический уровень. Уверен, что значительный опыт и интеллектуальный потенциал, а также новизна разработок, которые всегда отличали ЦМКБ "Алмаз", позволят решить нам самые сложные, амбициозные задачи", – подчеркнул А.Пучков.

Свою историю "Алмаз" ведет от специального конструкторского бюро №5 (СКБ-5), созданного согласно приказу министра судостроительной промышленности, в 1949 г. С 2007 г. "Алмаз" входит в состав Объединенной судостроительной корпорации.

В этот период руководством конструкторского бюро был взят курс на техническое перевооружение и внедрение на предприятии автоматизированных систем проектирования, использование современных методов и средств моделирования, в том числе математических моделей и трехмерных моделей; внедрение новейших информационных технологий в обеспечение поддержания жизненного цикла продукции.

Организационно-техническая политика предприятия позволила сохранить портфель заказов, сформировать коллектив инженеров и конструкторов, обладающих уникальным опытом создания кораблей, что в конечном итоге позволило "Алмазу" успешно выполнять задачи государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".