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ТАСС

Эксперт заявил, что союзники Украины не смогли удовлетворить ее военные нужды

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Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард 2" на позиции в Запорожской области
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард 2" на позиции в Запорожской области.
Источник изображения: © AP Photo / Andriy Andriyenko

Профессор американского Университета Джонса Хопкинса Мара Карлин отметила, что в десятках стран, поддерживающих Киев, военная промышленность оказалась не в состоянии удовлетворить спрос

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Страны - союзницы Украины не смогли обеспечить ее техникой и вооружениями, а спекуляции о крахе российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) оказались ложью. С такой оценкой выступила профессор американского Университета Джонса Хопкинса Мара Карлин, с 2021 по 2023 год занимавшая пост помощника министра обороны США по вопросам стратегии, планирования и возможностей.

"В десятках стран, поддерживающих Украину, военная промышленность оказалась не в состоянии удовлетворить спрос в достаточном количестве. В то же время российский ОПК вновь обрел силу. Стало ясно, что спекуляции о его крахе оказались сильно преувеличенными", - написала Карлин в колонке для журнала Foreign Affairs.

По ее оценкам, исход современных конфликтов будут определять мощности оборонно-промышленных комплексов противоборствующих сторон.

2 октября помощник американского министра обороны Селест Уолландер отметила, что российский ОПК демонстрирует высокие темпы производства. 

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