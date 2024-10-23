Эксперт заявил, что союзники Украины не смогли удовлетворить ее военные нужды

Профессор американского Университета Джонса Хопкинса Мара Карлин отметила, что в десятках стран, поддерживающих Киев, военная промышленность оказалась не в состоянии удовлетворить спрос

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Страны - союзницы Украины не смогли обеспечить ее техникой и вооружениями, а спекуляции о крахе российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) оказались ложью. С такой оценкой выступила профессор американского Университета Джонса Хопкинса Мара Карлин, с 2021 по 2023 год занимавшая пост помощника министра обороны США по вопросам стратегии, планирования и возможностей.

"В десятках стран, поддерживающих Украину, военная промышленность оказалась не в состоянии удовлетворить спрос в достаточном количестве. В то же время российский ОПК вновь обрел силу. Стало ясно, что спекуляции о его крахе оказались сильно преувеличенными", - написала Карлин в колонке для журнала Foreign Affairs.

По ее оценкам, исход современных конфликтов будут определять мощности оборонно-промышленных комплексов противоборствующих сторон.

2 октября помощник американского министра обороны Селест Уолландер отметила, что российский ОПК демонстрирует высокие темпы производства.