В РФ испытают акустический водный датчик "Аква" для выявления безэкипажных катеров

Тестовую партию экземпляров в ближайшее время направят на испытания на Черноморском побережье

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Испытания акустического водного датчика "Аква" в виде буя, предназначенного для обнаружения украинских безэкипажных катеров (БЭК), пройдут на Черноморском побережье. Об этом ТАСС заявили в конструкторском бюро "Талламхо".

"По запросу российских военнослужащих наши специалисты разработали акустический водный датчик "Аква" в виде буя. Тестовая партия экземпляров в ближайшее время будет направлена на испытания, которые пройдут на Черноморском побережье. Датчик предназначен для выявления БЭК. Буи забрасываются подальше от берега и передают информацию, а также геопозицию на пульт управления, если улавливают что-то похожее на шум, который издают БЭК", - рассказали в организации.

Конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") создано в 2022 году и базируется в Грозном. Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения.