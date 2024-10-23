Yonhap: Сеул допустил смену позиции по поставкам Киеву

В частности, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до начала поставок Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между РФ и КНДР, сообщает агентство со ссылкой на источники

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Республики Корея рассматривают предложение о поэтапном ужесточении позиции по поставкам оружия на Украину в ответ на гипотетическое появление Корейской народной армии в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

В Сеуле рассматривают вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до начала поставок Киеву летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между РФ и КНДР. "Мы будем принимать поэтапные меры, следя за ситуацией с военным сотрудничеством России и Севера, в том числе следя за российской помощью в сфере военных технологий и отправкой северокорейских солдат [в Россию]", - сказал источник агентства. В Москве уже называли утверждения об отправке частей Корейской народной армии в Россию уткой.

Источник Yonhap пояснил, что в этой логике поставки "оборонительного вооружения", такого как средства ПВО, находятся в списке приоритетов выше, чем поставки "летального вооружения", а "косвенные поставки" оружия или боеприпасов предпочтительнее их прямого экспорта на Украину, "если о них зайдет речь". Под "косвенными поставками" подразумевается передача боеприпасов третьим странам, чьи арсеналы опустели в результате помощи Киеву.

В связи с этим агентство предполагает, что Южная Корея могла бы в таком случае поставить на Украину комплексы ПВО "Чхонгун-1". Агентство считает при этом сценарии высокой вероятность, что южнокорейские боеприпасы калибра 155 мм снова могли бы быть поставлены Соединенным Штатам.

Накануне президент Республики Корея Юн Сок Ёль в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Сеул не собирается закрывать глаза на слухи об отправке военных КНДР в Россию и будет принимать поэтапные меры. Он, в частности, намерен активизировать сотрудничество в сфере безопасности между Республикой Корея, НАТО и Украиной. Рютте выразил надежду на расширение сотрудничества в сфере ВПК между этими тремя сторонами.

В России неоднократно указывали, что поставки летального оружию на Украину приведут к разрушению двусторонних отношений Москвы и Сеула. Российские власти подчеркивали, что сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран. Республика Корея ранее оказывала гуманитарную и финансовую помощь Киеву, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.

Южнокорейские специалисты

Помимо этого, агентство Yonhap со ссылкой на источники повторило утверждения о том, что Южная Корея якобы обсуждает возможность отправки на Украину группы из сотрудников спецслужб и специалистов по военной тактике КНДР в случае появления военных Корейской народной армии в зоне проведения специальной военной операции. Накануне с похожими версиями выступило южнокорейское агентство Newspim.

Yonhap отмечает, что Южная Корея направила в Израиль похожую делегацию для изучения опыта еврейского государства в борьбе с палестинским движением ХАМАС. В частности, их интересовало оружие северокорейского производства, которым якобы пользовались в ХАМАС.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную газетную утку. 19 октября министр обороны США Ллойд Остин признал, что не в состоянии подтвердить украинские версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения Россией специальной военной операции. Французская газета Le Journal du Dimanche в минувшие выходные написала, что слухи об отправке военных из КНДР в Россию неправдоподобны и выгодны только Украине, поскольку в интересах Киева "интернационализировать" конфликт.