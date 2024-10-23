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ТАСС

Китай запустил искусственный спутник Земли для мониторинга атмосферы

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Ракета-носитель "Чанчжэн-6"
Ракета-носитель "Чанчжэн-6".
Источник изображения: © REUTERS/China Daily

Как передает сайт Renmin wang, он "успешно вышел на заданную орбиту"

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Китай запустил искусственный спутник Земли Tianping-3 ("Весы-3") для исследования верхних слоев атмосферы. Об этом сообщил сайт Renmin wang.

Спутник, говорится в сообщении, был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) в 08:10 по пекинскому времени (03:10 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (Long March-6, "Великий поход-6") и "успешно вышел на заданную орбиту".

Tianping-3, названный по имени созвездия Весы, в основном используется для калибровки наземного радиолокационного оборудования, а также для мониторинга низкоорбитальной космической среды и коррекции модели предсказания орбиты. 

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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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