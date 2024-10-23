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ПГРК «Ярс» вывели на патрулирование в Йошкар-Олинском ракетном соединении

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны РФ.


Сообщается, что стратегические ракетчики отрабатывают задачи по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства.

При этом расчеты ПГРК «Ярс» совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.

Кроме того, военные РФ в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Ранее, 7 октября, ПГРК «Ярс» вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении.


23 июля в рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области ПГРК «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия. В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс».

До этого, 5 июля, пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях в рамках плановых учений, сообщило Минобороны России.

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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