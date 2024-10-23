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Интерфакс-АВН

Иран предостерег США от поддержки действий Израиля против Тегерана

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Мужчина на фоне граффити на стенах бывшего посольства США в Тегеране, Иран
Мужчина на фоне граффити на стенах бывшего посольства США в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Представительство Ирана при Организации Объединенных Наций заявило, что США будут соучастником любой израильской агрессии против Тегерана.

"Соединенные Штаты будут нести полную ответственность за свою роль в подстрекательстве к любым актам агрессии со стороны Израиля против Исламской Республики Иран, (...) а также за катастрофические последствия для регионального и международного мира и безопасности ", - говорится в письме иранской миссии, направленном в Совет Безопасности ООН.

Постпредство Ирана обвинило президента США Джо Байдена в "молчаливом одобрении" и "явной поддержке незаконной военной агрессии Израиля против Ирана" за его высказывания на брифинге в Берлине 18 октября, в ходе которого американский лидер заявил, что хорошо понимает, как и когда Израиль ответит на ракетный удар Ирана.

В письмо миссия Ирана при ООН также призвала Совбез "безоговорочно осудить эту безрассудную провокацию", а также потребовать, чтобы США "использовали свое существенное влияние, чтобы заставить Израиль" немедленно прекратить войну в Газе и нападения в Ливане.

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Германия
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